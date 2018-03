Marcin Ciok pozywa Michała Dziębę za próbę szantażu

„Nie dałem Rafałowi Trzaskowskiemu 150 tysięcy złotych na kampanię w 2009 roku, ani żadnych innych pieniędzy przy innej okazji” – napisał w oświadczeniu lobbysta Marcin Ciok. Poinformował o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o próbie szantażu, jakiej miał się dopuścić w tej sprawie Michał Dzięba, były pracownik klubu parlamentarnego PO i były asystent ministra skarbu Aleksandra Grada.

Zdaniem Marcina Cioka, Michał Dzięba 17 stycznia 2018 r. za pośrednictwem komunikatora internetowego zażądał 1,8 mln zł tytułem „rozliczenia” za nieokreślony projekt nazwany „EC Ursus”, mimo że – według Cioka – nie ma on żadnych zobowiązań względem Dzięby. W kolejnych wiadomościach Dzięba miał mu grozić, że jeśli nie zapłaci wspomnianej kwoty, to „zorganizuje mu piekło” za pomocą CBA.



Jak napisał Ciok, Dzięba „formułuje absurdalny zarzut dotyczący rzekomego przekazania przeze mnie »150 k pln na kampanię Rafała T.«. (...) Treść obu wiadomości zestawiana razem nie pozostawia wątpliwości, Michał Dzięba wysyła mi wiadomość: albo zapłacisz 1,8 mln złotych, albo »zorganizuję ci piekło«” – napisał Marcin Ciok. W związku z tym – jak poinformował – złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na próbie szantażu i wymuszenia korzyści majątkowej.

Moje oświadczenie w sprawie pomówień Michała Dzięby oraz kopia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa jakie dziś złożyłem do prokuratury. https://t.co/RTsH8v83Zl — Marcin Ciok (@ciok_gma) 6 marca 2018

Zapewnił, że „Rafał Trzaskowski nigdy nie »lobbował« na rzecz moich klientów".