Powyborczy pat. 51 proc. Włochów spodziewa się nowych wyborów

Trzy dni po wyborach we Włoszech mnożą się koncepcje wyjścia z impasu, do jakiego doszło z powodu braku wyraźnej większości w nowym parlamencie - pisze środowa włoska prasa. Rozważany jest zarówno rząd Ruchu Pięciu Gwiazd z centrolewicą, jak i gabinet zwycięskiej centroprawicy. Według sondażu połowa Włochów jest przekonana, że wkrótce odbędą się następne wybory.

„La Repubblica” najwięcej miejsca poświęca rozłamowi w rządzącej dotąd centrolewicowej Partii Demokratycznej, w której pojawiły się koncepcje poparcia rządu Ruchu Pięciu Gwiazd, czym - jak dodaje - „kusi” jego polityczny lider i kandydat na premiera Luigi Di Maio. Gazeta pisze o „buncie” części polityków PD wobec idei porozumienia z antysystemowym ruchem i zauważa, że to ugrupowanie patrzy nie tylko na centrolewicę, która poniosła porażkę w wyborach, zdobywając mniej niż 20 proc. głosów.



W razie braku wsparcia ze strony Partii Demokratycznej ruch założony przez komika Beppe Grillo rozważa też możliwość porozumienia z Ligą Północną, najsilniejszą partią bloku centroprawicy, by razem z nią uchwalić nową ordynację wyborczą i rozpisać nowe wybory - dodaje dziennik.



„Corriere della Sera” przytacza wyniki sondażu Instytutu Ipsos, według których co trzeci Włoch opowiada się za powstaniem rządu Ruchu Pięciu Gwiazd, czyli pierwszego ugrupowania w obu izbach parlamentu i prawicowej Ligi Północnej, najsilniejszego ugrupowania w bloku centroprawicy Silvio Berlusconiego. To byłby, zauważa gazeta, preferowany przez Włochów scenariusz rozwiązania powyborczego pata.

źródło: pap

Nieco mniej, bo 29 proc. obywateli popiera koncepcję porozumienia koalicyjnego między Ruchem Pięciu Gwiazd a Partią Demokratyczną. 16 proc. ankietowanych twierdzi zaś, że po wyborach powinien powstać rząd zwycięskiego bloku centroprawicy, czyli Forza Italia Berlusconiego, Ligi i ugrupowania Bracia Włoch z poparciem Partii Demokratycznej.51 proc. Włochów wyraziło przekonanie, że wkrótce odbędą się następne wybory. Tylko jedna trzecia obywateli uważa, że po niedzieli powstanie stabilny gabinet. Dominuje też zaniepokojenie przyszłością kraju; wyraża je prawie 60 proc. obywateli.Przed rozpoczęciem konsultacji w Pałacu Prezydenckim na temat powołania nowego rządu, 40 proc. ankietowanych chciałoby, aby premierem został polityczny lider Ruchu Pięciu Gwiazd Luigi Di Maio. Połowa mieszkańców Włoch woli, by na czele Rady Ministrów stanął przywódca Ligi Matteo Salvini.