USA nakładają sankcje na Koreę Płn. To kara za zabójstwo Kim Dzong Nama

Kim Dzong Nam, przyrodni brat przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, został zamordowany na polecenie rządu północnokoreańskiego – poinformował Departament Stanu USA. W związku ze śmiercią Nama USA nakładają sankcje na Koreę Północną.

Przyrodni brat Kim Dzong Una zginał 13 lutego 2017 na lotnisku w Kuala Lumpur w Malezji, gdy dwie kobiety, Indonezyjka i Wietnamka, spryskały go silnie trującym, bezzapachowym, działającym na układ nerwowy gazem VX.



Kim Dzong Nam żył na uchodźstwie w należącym do Chin Makau. Znany był przede wszystkim z hulaszczego trybu życia; krytykował też reżim północnokoreański i jego przywódcę. Nie pretendował do władzy, jednak jako najstarszy syn rodu rządzącego Koreą Płn. mógł być przez Kim Dzong Una uznawany za potencjalne zagrożenie.

#wieszwiecej Polub nas

Po otruciu przyrodniego brata północnokoreańskiego dyktatora, nastąpiło drastyczne pogorszenie relacji między Koreą Północną a Malezją.

USA nakładają sankcje



W związku ze śmiercią Kim Dzong Nama Stany Zjednoczone nałożyły dodatkowe sankcje na Koreę Północną. Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert ujawniła, że decyzja w tej sprawie zapadła 22 lutego. Restrykcje zaczęły obowiązywać w poniedziałek 5 marca, nie poinformowano jednak o ich formie.



– Stany Zjednoczone potępiają użycie broni chemicznej do dokonania zabójstwa. Publiczna pogarda wobec uniwersalnych norm zakazujących używania broni chemicznej dowodzi lekkomyślności Korei Północnej – napisała Heather Nauert.