CBŚP rozbiło nowoczesne laboratorium amfetaminy pod Radomiem

Analiza chemiczna amfetaminy przechwyconej przez policjantów CBŚP podczas transakcji narkotykowej doprowadziła śledczych do jednego z największych w ostatnich miesiącach laboratoriów amfetaminy, które działało pod Radomiem. Fabryczka z ośmioma liniami produkcyjnymi działała w wynajętym pomieszczeniu gospodarczym w małej mazowieckiej miejscowości.

Kilka miesięcy temu funkcjonariusze CBŚP z Olsztyna ustalili, że na ich terenie pojawiła się amfetamina oferowana prawdopodobnie przez grupę przestępczą z Mazowsza. Dzięki pracy operacyjnej odkryli, kto sprzedaje narkotyk. Dowiedzieli się także, kiedy ma dojść do przekazania „towaru”. Tego dnia urządzili zasadzkę.



Przedstawiciel producenta spotkał się w Warszawie z klientem. Ledwie przekazał mu torbę z 1,5 kg amfetaminy, gdy obaj zostali zatrzymani przez policjantów z CBŚP. Natychmiast przeszukano mieszkania obu przestępców. Policjanci znaleźli w nich telefony komórkowe z kontaktami do wielu osób z półświatka, elektroniczne urządzenia zagłuszające, podrobione dokumenty oraz kokainę i płynną amfetaminę. Przechwycili także 80 tys. zł w gotówce.

Po nitce do kłębka



Zabezpieczona amfetamina trafiła od razu do Laboratorium Kryminalistycznego KSP. Badanie narkotyku wykazała, że został on wyprodukowany w Polsce. Funkcjonariusze przeanalizowali także połączenia i logowania z telefonów zabezpieczonych u zatrzymanych przestępców i w ich domach. Dzięki temu odkryli, że gangsterskie laboratorium amfetaminowe może się mieścić w niewielkiej miejscowości pod Radomiem.



Wspierani przez kolegów z BOA oraz Komendy Stołecznej i Komendy Wojewódzkiej w Radomiu, wkroczyli na teren wytypowanej posesji. W pomieszczeniu gospodarczym, natrafili na osiem linii produkcyjnych amfetaminy. Na miejscu znaleźli także blisko 200 litrów różnego rodzaju substancji chemicznych, używanych przy wytarzaniu narkotyku.



Zatrzymani wcześniej mężczyźni trafili do aresztu. Policjanci zapowiadają, że w najbliższym czasie można się spodziewać kolejnych zatrzymań. Zarówno osób związanych z produkcją amfetaminy, jak i ich klientów. Zatrzymanie handlarza amfetminą (fot. CBŚP)