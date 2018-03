Anna Maria Anders: USA nie stosują sankcji wobec Polski

Przebywająca w Waszyngtonie pełnomocnik premiera do spraw dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders powiedziała, że USA nie stosuje wobec Polski sankcji. Anna Maria Anders w rozmowie z Polskim Radiem odniosła się do informacji portalu Onet podającego, że w związku z nowelizacją ustawy o IPN, USA wprowadziły ograniczenia w kontaktach z polskimi władzami na najwyższym szczeblu.

Portal powołuje się między innymi na notatkę polskiej ambasady w Waszyngtonie po spotkaniu z przedstawicielami Białego Domu. Anna Maria Anders powiedziała, że podawanie takich informacji jest niepotrzebnym „podkręcaniem” emocji. Podkreśliła, że nawet jeżeli taka notatka istnieje, to nie ma sankcji wobec Polski.



Według portalu Onet, amerykańskie władze wprowadziły dla polskich władz ograniczenie kontaktów na najbliższym szczeblu z Białym Domem do czasu uregulowania sporu wokół nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Według portalu oznacza to, że do czasu przyjęcia zmian w ustawie amerykański prezydent i wiceprezydent nie spotkają się z prezydentem czy premierem Polski.

