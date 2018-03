Sejm za Dniem Pamięci Polaków Ratujących Żydów. Posłowie Nowoczesnej zagłosowali przeciw

Sejm przyjął we wtorek ustawę ustanawiającą 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Za przyjęciem ustawy głosowało 399 posłów, przeciw było 21. Według posłanki Anny Kwiecień to posłowie Nowoczesnej.

Sejm przyjął we wtorek ustawę ustanawiającą 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Dzień ten będzie miał charakter święta państwowego. Prace nad projektem ustawy zainicjował prezydent Andrzej Duda.



dwóch posłów wstrzymało się od głosu.



Z tweeta posłanki PiS Anny Kwiecień wynika, że 21 osób przeciwnych ustawie to posłowie Nowoczesnej. W sumie we wtorek na sali było 25 posłów partii Katarzyny Lubnauer; 4 nie głosowało.

Tak wyglądało głosowanie nad: prezydenckim projektem ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. pic.twitter.com/DZ5nHjXIkz — Anna Kwiecień������ (@Anna1Kwiecien) March 6, 2018

