Pięć lat od tragedii na Broad Peak. „Emocje są raz wspaniałe, raz traumatyczne”

Maciej Berbeka i Tomek Kowalski zginęli 5 lat temu po dokonaniu pierwszego zimowego wejścia na górę Broad Peak. Uczestnicy wyprawy na K2 zapalili im symbolicznie świeczki.

Piątego marca 2013 roku pierwszy raz na szczycie góry Broad Peak stanęli zimą Adam Bielecki, Artur Małek, Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski. Jednak do bazy wróciło tylko dwóch z nich. Kolejny ośmiotysięcznik zebrał krwawe żniwo.



„5 marca pięć lat temu, w takiej samej pogodzie jak dzisiaj. Cieszyliśmy się z tego, że chłopcy zbliżali się do szczytu, a dzień później … tragedia” – wspomina wzruszony Krzysztof Wielicki.



Trzy dni po historycznym zdobyciu szczytu, w oczekiwaniu na powrót do bazy 2 zaginionych himalaistów, Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski zostali uznani za zmarłych.

Świeczki symbolicznie zapalone przez uczestników wyprawy na K2

„Te emocje są niesamowite, raz są wspaniałe, raz traumatyczne i tragiczne. To, co ze sobą niosą góry, to, niestety, trzeba się z tym pogodzić. Odeszli nasi koledzy. Zostaną w naszej pamięci” – dodaje Wielicki.



Dziś w bazie na K2 himalaiści, których tegoroczna wyprawa właśnie się zakończyła, zapalili symboliczne świeczki. Upamiętnili swoich kolegów, którzy tak jak oni marzyli o zdobywaniu szczytów.