Sejm uchwalił tzw. ustawę degradacyjną, która zakłada możliwość pozbawiania stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą „sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu”. – To oddanie sprawiedliwości bohaterom polskiej wolności – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak.

Za ustawą głosowało 264 posłów, przeciw 159, od głosu wstrzymało się 6 posłów.



Szef MON Mariusz Błaszczak mówił przed głosowaniem, że projekt tzw. ustawy degradacyjnej jest adresowany do rodzin Żołnierzy Wyklętych oraz tych „którzy przez lata byli prześladowani i mordowani, o których pamięć próbowano zatrzeć w historii naszego kraju”.



Dodał, że jest „to oddanie sprawiedliwości bohaterom polskiej wolności”. Podkreślił, że nie mogą być oni traktowani „na równi z sowieckimi generałami”.



Drugim adresatem nowych przepisów – jak wskazał szef MON – są młodzi ludzie oraz przyszłe pokolenia Polaków. – Ta ustawa spowoduje, że młode pokolenie będzie wiedziało, jaka jest różnica między białym orłem a „WRON-ą” - oświadczył.



Możliwa degradacja Jaruzelskiego i Kiszczaka



W myśl założeń ustawy, stopni oficerskich i podoficerskich pozbawione zostaną osoby, które będąc w organach bezpieczeństwa państwa działały na rzecz podtrzymywania reżimu komunistycznego oraz na szkodę państwa polskiego. Celem ustawy jest stworzenie możliwości prawnych pozbawienia stopnia oficerskiego i podoficerskiego między innymi Wojciecha Jaruzelskiego oraz Czesława Kiszczaka, a także innych osób, które były członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego albo pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa, wymienionych w ustawie lustracyjnej.



Projekt ustawy degradacyjnej zakłada, że o pozbawieniu stopnia będzie decydować – wobec generałów i admirałów – prezydent, a w odniesieniu do pozostałych oficerów i podoficerów minister obrony. Postępowanie będzie wszczynane z urzędu lub na wniosek ministra obrony, Instytutu Pamięci Narodowej, Wojskowego Biura Historycznego, archiwów państwowych lub organizacji kombatanckich i niepodległościowych. Pozbawienie stopnia będzie następować w formie postanowienia.



Debata przed głosowaniem



– Ustawa ma przywrócić właściwe miejsce tym, którzy swoim postępowaniem zdradzili polski naród, sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu, podeptali najważniejsze wartości naszej tożsamości narodowej, splamili mundur żołnierza polskiego, dziś wyrzucamy ich na śmietnik historii – mówił o projekcie poseł sprawozdawca Piotr Kaleta (PiS).



Ocenił, że przedmiot projektu jest bezdyskusyjny, a „totalna opozycja” próbowała go blokować. Prowadząca obrady Barbara Dolniak (N) napominała posła, że sprawozdanie powinno być przedstawieniem efektu prac komisji, a nie komentarzem ani wystąpieniem klubowym.



Kaleta podkreślił, że tym projektem PiS „przywraca godność, pamięć, wartości”.



– Ta ustawa zostanie przyjęta, czy się wam podoba czy nie, wreszcie zostanie przyjęta – powiedział. – Przyjmijmy ją jako cały Sejm, tego wymaga prawda historyczna – dodał.



Rządowy projekt został przyjęty przez Radę Ministrów w czwartek, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a we wtorek po południu może opuścić Sejm.



W uzasadnieniu projektu czytamy, że jego celem jest „stworzenie możliwości prawnych pozbawienia stopnia oficerskiego i podoficerskiego m.in. Wojciecha Jaruzelskiego oraz Czesława Kiszczaka”, a także innych osób, które były członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, albo pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie lustracyjnej.





„Ustawa degradacyjna to odpowiedź na oczekiwania społeczne”



– Projekt ustawy degradacyjnej to odpowiedź na oczekiwania społeczne; daje narzędzia, by demokratycznie określić kto był bohaterem, a kto zdrajcą – powiedział we wtorek w Sejmie przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Michał Jach (PiS).



Jach podkreślał, że od 1989 roku w Polsce „nie znalazło się żadne instytucjonalne rozwiązanie, które by w sposób jednoznaczny oddzieliło bohaterów od zdrajców i sługusów”.



Według niego doprowadziło to do „pomieszania najwyższych wartości patriotycznych” w Polsce. – W naszym społeczeństwie jest nadal wiele osób, które mają zamęt w głowie i nie jest pewna, kto był bohaterem, a kto zdrajcą – ocenił.



Przekonywał też, że tzw. ustawa degradacyjna „to odpowiedź na oczekiwania społeczne, aby pozbawić stopni wojskowych osoby, które swoją postawą dokonywały czynów uwłaczających godności posiadanego stopnia wojskowego”. Dodał, że mundur wojskowy, zobowiązuje do „wierności i odpowiednich postaw moralnych”.



– Chcemy pokazać, że możemy być dumni z naszych bohaterów i naszej historii. Ta ustawa daje narzędzia, które w sposób demokratyczny pozwolą dowieść, kto był bohaterem, a kto zdrajcą – oświadczył Jach.





Projekt – słuszny ideowo i tożsamościowo



Józef Brynkus. poseł Kukiz'15 podkreślił w debacie, że „wreszcie będzie tak, jak powinno być”. – Projekt ustawy jest głęboko słuszny ideowo i tożsamościowo. To nie ulega wątpliwości. Ważny jest dla III RP, ale także dla Sił Zbrojnych – oświadczył Brynkus. Jednak – według niego – jest on „spóźniony o co najmniej ćwierć wieku”.



– Przy dużym ładunku ideologicznym oraz odwołaniu się autorów do kwestii przywracania norm moralnych w wojsku polskim, razi powszechny brak precyzji w wielu sformułowaniach, mogący przyczynić się do złej interpretacji lub manipulowania zapisami ustawy – ocenił Brynkus.



Jego zdaniem, „generalną wadą” projektowanych przepisów, jest to, że „zakłada on (projekt) pewnego rodzaju tezę, iż Ludowe Wojsko Polskie było wojskiem polskim”. – Niefortunne sformułowania projektu po raz kolejny czynią III RP kontynuatorką PRL – z całym balastem zbrodni i zdrady Polski przez przywódców Polski Ludowej – stwierdził Brynkus.



Jak zaznaczył, projekt ustawy powinien określić m.in., że stopni wojskowych pozbawia się „wszystkich oficerów Wojska Polskiego, którzy zostali skierowani do Ludowego Wojska Polskiego z Armii Czerwonej (...) w celu indoktrynacji oraz sowietyzacji tej formacji”.



Poseł Kukiz'15 oświadczył, że jego ugrupowanie opowiada się za dalszym procedowaniem projektu ustawy degradacyjnej oraz „doprecyzowaniem” jej zapisów.



„Było wystarczająco dużo czasu, żeby zdegradować oprawców, patrząc im w oczy”



Poseł Nowoczesnej Marek Sowa ocenił, że projekt ustawy otwiera „nowy rozdział polityki uprawianej na grobach”. – Nie kieruje wami dążenie do prawdy, ale zwyczajna zemsta – mówił do polityków PiS.



Sowa podkreślił, że zarówno Jaruzelskiego, jak i Kiszczaka uważa za „oprawców” i ludzi, którzy mają „krew na rękach”. – Historia oceniła ich jednoznacznie negatywnie – było wystarczająco dużo czasu, aby za życia zdegradować oprawców, patrząc im prosto w oczy – stwierdził.



Poseł Nowoczesnej mówił, że w ciągu 20 lat od zmian ustrojowych to politycy PiS-u pełnili „znaczące funkcje aż przez 13 lat”.



– Jarosław Kaczyński – premier i zwykły poseł, ale za to zapewniający większość dla rządu od 2005 r. – nie wykorzystał swojej pozycji, aby stanąć twarzą w twarz z Jaruzelskim i Kiszczakiem. Antoni Macierewicz – minister spraw wewnętrznych i administracji, minister obrony narodowej – zapamiętamy go jako tego, który wolał bezpodstawnie oskarżać marszałka Chrzanowskiego o współpracę z SB, zamiast degradować generałów stanu wojennego – powiedział Sowa.



– Lubicie odwoływać się do pamięci i działalności osoby Lecha Kaczyńskiego – był ministrem nadzorującym działania BBN, ministrem sprawiedliwości i w końcu prezydentem RP – w sumie 8 lat, ale nie odważył się na zrobienie takiej politycznej hucpy, jaką dziś Polsce fundujecie – dodał.



Polityk Nowoczesnej pytał posłów PiS, dlaczego żaden z wymienionych polityków „nie zrobił nic w tej sprawie”. – Dlaczego żaden nie miał odwagi wyjść z inicjatywą, kiedy Kiszczak i Jaruzelski jeszcze żyli? Dlaczego wszyscy bez wyjątku okazaliście się wówczas tchórzami, których było stać co najwyżej na nocne krzyki pod domem? – pytał Sowa.



Sowa poinformował, że Nowoczesna złoży wniosek o odrzucenie projektu ustawy.

Założenia nowelizacji ustawy



Projekt ustawy degradacyjnej zakłada, że o pozbawieniu stopnia będzie decydować – wobec generałów i admirałów – prezydent, a w odniesieniu do pozostałych oficerów i podoficerów minister obrony.



Postępowanie będzie wszczynane z urzędu lub na wniosek ministra obrony, IPN, Wojskowego Biura Historycznego, archiwów państwowych lub organizacji kombatanckich i niepodległościowych. Pozbawienie stopnia będzie następować w formie postanowienia.



Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział, że projekt ustawy przywraca sprawiedliwość historyczną. Pozwala nie tylko na pozbawienie stopni generalskich nie tylko członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, ale też sprawców czystek antysemickich w 1968 r., czy żołnierzy, którzy po II wojnie światowej brali udział w sfingowanych procesach lub wykonywali wyroki śmierci na polskich patriotach.