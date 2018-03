„Na 1300 osób wyrzuconych z wojska 181 było pochodzenia żydowskiego”

– Na polecenie z Moskwy czystki w wojsku odbywają się i u nas. I tutaj mamy ślad kolejnego mitu, mistyfikacji historycznej – mówił o antyżydowskiej akcji w wojsku w Marcu ’68 gość programu „O co chodzi” Bohdan Urbankowski. – Zaglądałem kiedyś do raportu gen. Wytyczaka, szefa kadr MON. On podawał, ile było osób wyznaczonych do wyrzucenia - około 2 tys., ile było wyrzuconych - około 1300. I na te 1300 osób 181 było pochodzenia żydowskiego. Przy okazji pozbywano się tych oficerów, których wypuszczono po '56 roku, i wpuszczono z powrotem do wojska tych, którzy reprezentowali jakiś etos rycerski. Po co to było? Rosjanie już szykowali się do ataku na Czechosłowację. Musieli mieć tutaj biernych wykonawców – mówił gość TVP Info.





