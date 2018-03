Odnaleziono wrak USS Lexington. Zatonął z 35 samolotami na pokładzie

Największy okręt bojowy utracony przez USA podczas II wojny światowej został odnaleziony. Wrak lotniskowca USS Lexington, zatopionego w bitwie z flotą japońską na Morzu Koralowym w 1942 roku, odnalazła ekspedycja sfinansowana przez współzałożyciela firmy Microsoft Paula Allena – podała w środę agencja AP.

Znaleziska dokonał w niedzielę statek badawczy „Petrel”. Wykonane zdjęcia pokazują pozostałości okrętu i jego wyposażenia, rozrzucone na dnie na głębokości blisko 3 tys. metrów ponad 800 kilometrów na wschód od wybrzeża australijskiego stanu Queensland.



Widać na nich między innymi działa przeciwlotnicze okrętu i jego samoloty pokładowe z dobrze zachowanymi znakami rozpoznawczymi – myśliwce Wildcat, bombowce torpedowe Devastator i bombowce nurkujące Dauntless. Spośród łącznie 35 samolotów, jakie USS Lexington miał na pokładzie w chwili zatonięcia, odnaleziono 11.

Lotniskowiec poszedł na dno 8 maja 1942 roku, w końcowej fazie czterodniowej bitwy na Morzu Koralowym. Po ewakuacji załogi ogarniętego pożarem okrętu zatopił go torpedami własny niszczyciel.



Chociaż Japończycy ponieśli w tej bitwie mniejsze straty w okrętach niż Amerykanie, musieli porzucić plany zdobycia południowego wybrzeża Nowej Gwinei, co znacznie pogorszyłoby sytuację strategiczną Australii. Było to pierwsze w dziejach wojen morskich starcie, w którym ataki na okręty wykonywały wyłącznie samoloty pokładowe.



We've located the USS Lexington after she sank 76 yrs ago. #RVPetrel found the WWII aircraft carrier & planes more than 3000m (~2mi) below Coral Sea near Australia. We remember her brave crew who helped secure 1st strategic US win in the Pacific Theater https://t.co/20ehjafD7d pic.twitter.com/HIvxNUDbsX