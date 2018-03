Pół roku więzienia za wyrzucenie psa z balkonu. Sąd: To było zwykłe barbarzyństwo

Sąd Rejonowy w Białymstoku skazał we wtorek na sześć miesięcy pozbawienia wolności mężczyznę, który wyrzucił psa z balkonu na czwartym piętrze. W ocenie sądu było to „barbarzyństwo”. Wyrok jest nieprawomocny.

Sąd wobec oskarżonego zasądził też przepadek zwierzęcia oraz nawiązkę w wysokości 5 tys. zł na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (TOZ) w Białymstoku.



Do zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku na jednym z białostockich osiedli. Właściciel psa wyrzucił zwierzę z balkonu z mieszkania na czwartym piętrze. Pies przeżył, ale miał liczne otarcia, objawy wstrząsu urazowego oraz problemy z koordynacją ruchową. Prokuratura oskarżyła mężczyznę o znęcanie się nad czworonogiem.



We wtorek przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoczął się i zakończył proces w tej sprawie. Oskarżonego nie było na sali. Z odczytanych przez sąd zeznań mężczyzny wynika, że w dniu zdarzenia był on pod wpływem alkoholu i niczego nie pamięta; przyznał się do winy i chciał dobrowolnie poddać się karze.



Podczas rozprawy w charakterze świadka zeznawała m.in. Anna Jaroszewicz - prezes TOZ Białystok i kierowniczka Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku, gdzie obecnie przebywa pies. Mówiła o stanie fizycznym i psychicznym zwierzęcia.



Powiedziała, że pies musiał mieć zabieg na łapie, przeszedł rehabilitację, był leczony przez TOZ. Jaroszewicz zwróciła uwagę, że zwierzę było też nieprawidłowo socjalizowane, przez co jest agresywne wobec innych psów, ma też silny lęk separacyjny i robi duże szkody w mieszkaniu. W jej ocenie psu, chociaż jest młody, trudno będzie znaleźć nowy dom.

Sędzia Barbara Paszkowska uzasadniając wyrok, przywołała ustawę o ochronie zwierząt, w której napisano, iż zwierzę jako istota zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą, a człowiek – jak dodała – „jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. – To są fundamentalne powinności człowieka, każdego człowieka wobec zwierząt, które żyją wśród nas, niezależnie od tego, czy to jest pies, kot (...), czy też inne zwierzę, nad którym opiekę powinien sprawować człowiek – mówiła sędzia.



– To jest zwykłe barbarzyństwo – oceniła sędzia Paszkowska. Podkreśliła, że zebrane dowody w sposób oczywisty wykazały, że oskarżony dopuścił się znęcania nad psem. Mówiła, że pies przeżył, ale mógł stracić życie.



W ocenie sądu kara sześciu miesięcy pozbawienia wolności jest karą adekwatną do czynu i jego szkodliwości społecznej. Sędzia Paszkowska wyjaśniła, że na jej wymiar miało wpływ też to, iż mężczyzna był wcześniej karany na karę pozbawienia wolności. Dodała, że były to okoliczności, które nie pozwoliły sądowi na zawieszenie kary. Jak podkreśliła sędzia, „takie zachowania należy ujawniać, na takie zachowania należy reagować natychmiast, niezwłocznie”.