Warszawska giełda chce przejąć izraelską. „Oferta niewiążąca”

Polska giełda złożyła ofertę kupna izraelskiej Tel Aviv Stock Exchange (TASE). Niewiążąca oferta dotyczy 71,7 proc. udziałów TASE – poinformowała spółka we wtorek w komunikacie.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął decyzję o złożeniu wstępnej, niewiążącej, wspólnej z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oferty 28 lutego br. Chodzi o zakup 71,7 proc. udziałów w Tel Aviv Stock Exchange (TASE). Wcześniej, 9 lutego br. zarząd GPW „podjął decyzję o przygotowaniu wstępnej, niewiążącej propozycji zakupu 71,7 proc. udziałów w Tel Aviv Stock Exchange (TASE), wraz z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR). Nie zapadła decyzja o ewentualnym podziale udziałów pomiędzy GPW a PFR – poinformowała spółka we wtorek w komunikacie.



Wskazano, że obie te informacje były poufne, ale w związku z „ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnych” we wtorek, 6 marca br. „spółka podjęła decyzję o publikacji informacji poufnych opóźnionych w związku ze spekulacjami, które pojawiły się w serwisach medialnych”.



„Oferta na tym etapie nie zobowiązuje żadnej ze stron do rozpoczęcia negocjacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty przez TASE w następnym etapie GPW, PFR i TASE mogą podjąć dalsze rozmowy i negocjacje – zastrzegła GPW.

źródło: pap

Jak podkreślono, „na tym etapie ujawnienie szczegółów złożonej oferty mogłoby negatywnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną w ewentualnym dalszym procesie”. „Spółka poinformuje o ewentualnych dalszych etapach procesu inwestycyjnego oddzielnym raportem bieżącym – czytamy.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej, prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.W ub.r. Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 352 mln zł i tym samym osiągnęła historycznie najwyższy zysk netto w wysokości 156,1 mln zł. Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 212,2 mln zł. Według rocznego raportu izraelskiej giełdy, w 2016 roku miała ona łącznie 242,2 mln NIS (nowych szekli izraelskich; 1 NIS to ok. 0,97 zł) przychodów wobec 262,6 mln NIS rok wcześniej.Zysk TASE w 2016 roku wyniósł 2,1 mln NIS wobec 20,2 mln NIS w roku 2015. Informację o zainteresowaniu GPW izraelskim parkietem pierwsza podała we wtorek „Rzeczpospolita”, według gazety „potencjalna wartość transakcji to co najmniej 490 mln zł”.