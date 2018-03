Rosyjski szpieg i towarzysząca mu kobieta są w stanie krytycznym

Rosja jest gotowa do współpracy z Wielką Brytanią w ramach dochodzenia w sprawie incydentu dotyczącego byłego rosyjskiego szpiega, który trafił do szpitala po zatruciu nieznaną substancją – poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Brytyjskie media poinformowały, że 66-letni były szpieg Siergiej Skripal oraz towarzysząca mu kobieta są w stanie krytycznym po zatruciu nieznaną substancją.



Mężczyzna, który odbywał w Rosji karę więzienia za zdradę trafił do Wielkiej Brytanii w ramach wymiany szpiegów.



Według BBC kobieta, która trafiła z nim do szpitala jest jego córką - Julią. 33-letnia Julia Skripal na co dzień mieszka w Rosji. Jej bliscy od dwóch dni nie mogą nawiązać z nią kontaktu.



Jak podaje BBC, 43-letni syn Siergieja Skripala zmarł w ubiegłym roku podczas urlopu w Petersburgu. Zdiagnozowano u niego niewydolność nerek.



Do szpitala trafiło także dwóch policjantów, którzy przybyli na miejsce zdarzenia w Salisbury. Funkcjonariusze zostali już wypisani.



We wtorek rano Kreml zadeklarował gotowość do pomocy w śledztwie. – Nikt nas o to nie prosił – zaznaczył na konferencji prasowej Pieskow, pytany, czy brytyjskie władze zwracały się do strony rosyjskiej z prośbą o pomoc. – Moskwa jest zawsze otwarta na współpracę – stwierdził.



Pytany o reakcję na spekulacje brytyjskich mediów, że mężczyzna został otruty przez Rosję, Pieskow odparł, że nie trzeba było długo czekać na takie opinie. Nazywając zdarzenie tragicznym, zapewnił, że Kreml nie wie, co mogło się wydarzyć.



– Nie mamy informacji dotyczących możliwych przyczyn zdarzenia, tego, co robiła ta osoba, z czym mogło być to związane – powiedział Pieskow.



Stwierdził, że nie wie, czy Skripal wciąż ma rosyjskie obywatelstwo.

