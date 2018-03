Wyłudzili 300 mln zł VAT. Kolejna osoba usłyszała zarzuty

Zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej postawiła wrocławska prokuratura księgowej w śledztwie dotyczącym wyłudzenia 300 mln zł przy obrocie paliwami i luksusowymi samochodami. To 40. osoba zatrzymana w tej sprawie.

Śledztwo ws. wyłudzeń VAT na wielką skalę nadzorowane jest przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Prowadzą je funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.



Do tej pory zarzuty postawiono 40 osobom; ostatnia z nich to księgowa. Jak podała w komunikacie Prokuratura Krajowa, kobieta sprawowała nadzór nad dokumentacją związaną z obrotem towarami i z funkcjonowaniem zaangażowanych w oszustwo skarbowe spółek.



„Swoje działania podejmowała ona po to, aby właściwe urzędy skarbowe nie nabrały podejrzeń co do nieprawidłowości w ich działalności. Jednocześnie tak wytworzone dokumenty miały ukryć podmiot i osoby, które rzeczywiście były odpowiedzialne za nieodprowadzanie należnych podatków z tytułu sprowadzania i dystrybucji paliw na terenie Polski” – podała Prokuratura Krajowa.

Wrocławscy prokuratorzy postawili księgowej zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i oszustw, w tym skarbowych.Decyzją sądu kobieta został tymczasowo aresztowana na trzy miesiące.