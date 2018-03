Ośrodki onkologiczne chcą prowadzić terapię lekami z darowizn

Dziewięć ośrodków onkologicznych w kraju chce prowadzić terapie lekami pochodzącymi z darowizn. Fundacja Onkologiczna Alivia opublikowała ich mapę tych. Jednocześnie zwraca uwagę na niejasności w kwestii rozliczenia takiego świadczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ponad miesiąc temu resort zdrowia wydał komunikat zgodnie z którym, to szpital decyduje o terapii lekiem pochodzącym z darowizny. Szczególnie w leczeniu onkologicznym, gdzie kuracje są bardzo drogie, ciężko chorzy pacjenci mogą korzystać z nierefundowanych leków zakupionych przez fundacje i inne organizacje charytatywne.



Wojciech Wiśniewski z Fundacji Alivia, która zbiera pieniądze na leczenie osób młodych chorych na raka powiedział, że trwa wyjaśnianie tego, w jaki sposób ośrodki onkologiczne mają rozliczać te świadczenia. Ma nadzieję, że jest to kwestia interpretacji istniejących przepisów.



Fundacja wystosowała odpowiednie pisma do resortu zdrowia i NFZ z pytaniem o to. Opublikowała też mapę osrodki, które decyzja się na tego typu świadczenia.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Tymczasem Rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia Sylwia Wądrzyk-Bularz poinformowała, że świadczenia z wykorzystaniem leków pochodzących z darowizn będą rozliczane.Lista opublikowana przez fundację:Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej,Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa,Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. Gdyńskie Centrum Onkologii,Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach,Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie,Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii Im. M. Kopernika w ŁodziZachodniopomorskie Centrum Onkologii