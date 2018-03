Gangsterzy grozili śmiercią i wymuszali haracze. Mieli swoje sposoby

Dziesięć lat więzienia grozi czterem mężczyznom zatrzymanym po pościgu przez łódzkich policjantów. Podejrzani odpowiedzą za wymuszenia rozbójnicze na mieszkańcach okolic Łodzi. Od jednej z ofiar, grożąc jej zabójstwem, zażądali haraczu od prowadzonej nielegalnej działalności.

Jak poinformowała łódzka policja, funkcjonariusze zatrzymali członków grupy w piątek m.in. w podłódzkim Andespolu i w Łodzi. Tego dnia w jednym z lokali w Brzezinach podejrzani mieli odebrać część haraczu.



Z ustaleń śledczych wynika, że w połowie lutego z jednym z pokrzywdzonych skontaktowali się przedstawiciele łódzkiego światka przestępczego. Grożąc zabójstwem, zażądali haraczu od prowadzonej przez ofiarę działalności, która również miała wiązać się z nielegalnym procederem.



– Sprawcy, zastraszając, dodatkowo stosowali różne formy wzmocnienia swojego przekazu. Jeździli za pokrzywdzonym i jego bratem, wystawali pod domem ich rodzin, rozlewali przed miejscem zamieszkania substancje łatwopalne, epatowali widokiem broni – poinformowała rzeczniczka łódzkiej policji mł. insp. Joanna Kącka. Dodała, że doprowadziło to do przekazania przez pokrzywdzonego 40 tys. złotych. Następnie sprawcy skontaktowali się z bratem ofiary, żądając 100 tys. zł, a później zmniejszyli żądania do 50 tys. zł.

źródło: pap

Do sprawy włączyli się policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi, którzy zbierali materiał dowodowy i doprowadzili do zatrzymania grupy. Doszło do tego po pościgu, w którym najpierw w Andrespolu w jednym z aut zatrzymano 31-latka i dwóch 25-latków, a następnie w Łodzi 39-latka. Część z nich była już notowana za konflikty z prawem.Podczas przeszukania mieszkania, które zajmował jeden z zatrzymanych, policjanci zabezpieczyli m.in. gotówkę, atrapy broni i maczetę. Wszyscy usłyszeli już zarzuty wymuszeń rozbójniczych, co zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury zostali aresztowani na trzy miesiące.