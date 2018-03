Ponad 3,6 mld zł zysku górnictwa w 2017 r. Wyniki najlepsze od lat

– Wyniki minionego roku są obiecujące. Obecny rok będzie w górnictwie czasem stabilizowania wydobycia, dalszej optymalizacji kosztów i realizacji programów inwestycyjnych – ocenił dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu Robert Marzec.

Ubiegłoroczne wyniki sektora węgla kamiennego przedstawiono w Katowicach podczas posiedzenia trójstronnego zespołu ds. bezpieczeństwa socjalnego górników.



Z danych cytowanych przez „Dziennik Gazetę Prawną” wynika, że górnictwo węgla kamiennego wypracowało w 2017 roku ponad 3,6 mld zł zysku netto, zarabiając średnio ok. 40 zł na każdej sprzedanej tonie węgla.



Średnie ceny wzrosły o jedną czwartą. Kopalnie wydobyły 4,9 mln ton węgla mniej niż rok wcześniej, a ubytek zrekompensował większy o 5,1 mln ton import. Dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu Robert Marzec ocenił, że wyniki minionego roku są obiecujące. – Obecny rok będzie w górnictwie czasem stabilizowania wydobycia, dalszej optymalizacji kosztów i realizacji programów inwestycyjnych – dodał.

źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”

Z danych ARP wynika, że w ub. roku branża odzyskała rentowność, a jej wyniki finansowe były najlepsze od lat. Przypomniano, że w 2015 r. strata sektora węglowego netto przekraczała 4,5 mld zł. W minionym roku zysk netto przekroczył 3 mld 611,4 mln zł, z czego ponad 2,6 mld zł to wynik na sprzedaży węgla, a pozostałe ok. 1 mld zł zysku to wynik na pozostałej działalności, w tym finansowej.Specjaliści z resortu energii oceniają, że radykalna poprawa to z jednej strony zasługa koniunktury na rynkach węglowych, w szczególności węgla koksowego, z drugiej – efektów działań restrukturyzacyjnych, realizowanych przez sektor górniczy.