Miliard złotych na innowacje. PGNiG zatrudni drony

Tworzenie precyzyjnych map i planów oraz wykrywanie wycieków gazu – do takich celów PGNiG chce wykorzystywać drony. W inkubatorze start-upów spółki trwają prace nad ich przystosowaniem do oczekiwań gazownictwa. W ciągu pięciu lat firma zamierza wydać na różne innowacje około miliarda złotych.

PKN Orlen blisko przejęcia Grupy Lotos PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos w drodze nabycia... zobacz więcej

Przedstawiciele grupy PGNiG zaprezentowali swoje doświadczenia z wykorzystaniem dronów i oczekiwania wobec bezzałogowców. Jak podkreślał wiceprezes PGNiG Łukasz Kroplewski, spółki z grupy chcą wykorzystywać w codziennej działalności m.in. drony opracowywane przez firmę BZB Uas w ramach inkubatora start-upów InnVento.



Dronami ze specjalistycznymi czujnikami szczególnie interesuje się Polska Spółka Gazownictwa (PSG) – operator sieci dystrybucyjnej gazu z grupy PGNiG. Przepisy nakazują, by gazociągi były kontrolowane z powietrza co najmniej raz w roku, obecnie robi się to za pomocą śmigłowca. Kontrola za pomocą drona ma być szybsza i tańsza.

#wieszwiecej Polub nas

Kontrola polega na sprawdzeniu pasa wzdłuż gazociągu – czy nie powstają tam budynki, czy nie zarastają go drzewa. Jednak dla PSG najważniejszą funkcjonalnością byłoby wykrywanie przecieków gazu. Dziś można je wykryć m.in. analizując roślinność, która zmienia barwę w miejscu wycieku. Pod tym kątem spółka testowała drona przystosowanego do obserwacji w podczerwieni oraz z kamerą termowizyjną, ta jednak okazała się nieprzydatna. Dopiero zainstalowanie na dronie detektora metanu pozwoli na jednoznaczne i dokładne wyniki.

Dokładne mapy i szukanie wycieków



PGNiG planuje też wykorzystanie dronów przy wykonywaniu bardzo dokładnych map, niezbędnych przy poszukiwaniach gazu i ropy.



W BZB Uas specjalnie dla PGNiG powstał bezzałogowy samolot Koliber, który ma odpowiednio długi czas lotu – ok. 2,5 godz. – i może przesyłać dane w czasie rzeczywistym. Ma być wykorzystywany głównie do mapowania. Natomiast do wykrywania wycieków użyty ma zostać specjalnie skonstruowany do tego celu dron hybrydowy Varys. Potrafi on wystartować i wylądować pionowo, natomiast lot wykonuje jak zwykły samolot, co pozwala znacznie wydłużyć jego czas jego pracy. Varys ma być zdolny do lotu przez 4 godz. z prędkością 80 km na godz., a dane telemetryczne ma przekazywać na odległość do 40 km.



Otwarci na nowe pomysły



Wiceprezes Kroplewski podkreślał, że PGNiG pozostaje otwarte na nowe pomysły, a do zainwestowania w innowacje ma własne 700 mln zł i dodatkowo środki zewnętrzne, np. z programu INGA (Innowacyjne Gazownictwo), z funduszy unijnych i norweskich. – W sumie w ciągu pięciu lat to około miliard złotych – powiedział.



Jak zaznaczył, wszystkie przydatne innowacje przekładają się ostatecznie na obniżenie kosztów działalności, a więc z jednej strony na wzrost konkurencyjności spółki, a z drugiej strony – niższe ceny gazu dla klientów.