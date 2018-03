Wiceszef MSZ o „szlabanie” dla polskich władz w USA: To nieprawda

Strona amerykańska ma swoje wątpliwości, ale nie ma w naszych kontaktach języka ultimatów; informacje o „szlabanie” dla polskich władz to nieprawda – powiedział wiceszef MSZ Bartosz Cichocki, odnosząc się do informacji Onetu, zgodnie z którymi Amerykanie wprowadzili sankcje wobec polskich władz.

Według informacji Onetu Amerykanie wprowadzili szczególne sankcje wobec polskich władz; do czasu przyjęcia zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej prezydent ani wiceprezydent USA mają nie spotykać się z polskim prezydentem czy premierem.



Portal twierdzi, że to ultimatum zostało sformułowane przez wysokiej rangi oficjeli amerykańskich na spotkaniu z polskimi dyplomatami, a kluczową postacią na tym spotkaniu był Wess Mitchell, jeden z najbliższych współpracowników szefa dyplomacji USA.



Istnienie ultimatum ma potwierdzać notatka polskiej ambasady w Waszyngtonie z 20 lutego, dwa tygodnie po podpisaniu przez prezydenta Polski ustawy o IPN i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego.



Z notatki ma wynikać m.in., że do momentu zażegnania sporu o nowelę ustawy o IPN, USA wprowadzają dla polskich władz zakaz kontaktów dwustronnych na najwyższym szczeblu Białego Domu. Poza nieformalnym uznaniem polskich liderów za „persona non grata” w Białym Domu, Amerykanie mieli też grozić blokadą finansowania wspólnych projektów wojskowych.



„Nie było żadnego ultimatum”



O te doniesienia pytany był w TVN24 wiceszef MSZ, przewodniczący zespołu ds. dialogu z Izraelem Bartosz Cichocki.

– To nieprawda. Nie było żadnego ultimatum tego rodzaju, strona amerykańska wyrażała konsekwentnie – nie jest to dla nas zaskoczenie – zaniepokojenie, pytania o ustawę o IPN jeszcze na etapie projektu. Ma nadal swoje wątpliwości, jesteśmy w kontakcie z dyplomatami amerykańskimi; nie ma w tych kontaktach języka ultimatów – ocenił wiceminister.



Dopytywany, czy jest taki „stan faktyczny”, że do momentu interpretacji ustawy noweli ustawy o IPN przez TK nie ma szans na spotkanie np. między prezydentem Andrzejem Dudą a prezydentem USA Donaldem Trumpem, Cichocki odparł, że „nie było takich planów”.

Wiceminister przekonywał, że „z tego, co rozumie”, Trybunał priorytetowo traktuje wniosek prezydenta. – W tym krótkim okresie czasu nic mi nie wiadomo, żeby takie spotkania były planowane – podkreślił.– Prawdy w tym artykule jest tyle, że ambasada nasza w Waszyngtonie spotyka się z dyplomatami amerykańskimi, że wysyła do Warszawy notatki – powiedział wiceszef MSZ.