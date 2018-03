Po wyborach we Włoszech: „Widzimy podobny trend jak w Polsce”

– Wygrały partie, które do tej pory nie wygrywały. Widzimy podobny trend jak w Polsce trzy lata temu; dochodzą do głosu ugrupowania antysystemowe – ocenił politolog Artur Wróblewski, komentując w programie „Minęła 8” TVP Info wyniki włoskich wyborów.

We Włoszech dobiega końca liczenie głosów oddanych w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Wygrała je centroprawica z poparciem 37 proc. wyborców, ale jest pewne, że nie zdoła zapewnić sobie większości parlamentarnej.



Niespodzianką jest znakomity wynik antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd, który otrzymał aż 32 proc. głosów. Klęskę poniosła natomiast rządząca przez ostatnie pięć lat lewicowa Partia Demokratyczna.



– Wygrały partie, które do tej pory nie wygrywały. Widzimy podobny trend jak w Polsce trzy lata temu czy w Stanach Zjednoczonych, czy nawet – jeśli chodzi o Brexit – w Wielkiej Brytanii: dochodzą do głosu ugrupowania antysystemowe. To głos protestu obywateli przeciwko partiom, które do tej pory zamurowały scenę polityczną, nie dopuszczały nowych ludzi – powiedział Artur Wróblewski.

źródło: TVP Info

– Będziemy mieli kolejne wybory w Europie i jeśli ugrupowania do tej pory establishmentowe nie zaproponują czegoś swoim obywatelom, będziemy mieli kolejne tego typu zaskoczenia – ocenił.Prezydent Włoch Sergio Mattarella po konsultacjach musi powierzyć komuś zadanie stworzenia nowego rządu, ale większość włoskich komentatorów uważa, że jest to misja niewykonalna. Podobnych obaw nie ma jednak Artur Wróblewski.– Mamy tutaj nowych graczy, jak Bracia Włosi czy Ruch Pięciu Gwiazd. To ludzie głodni sukcesu i myślę, że oni nie będą stosować obstrukcji. Bardzo pchają się do rządzenia, ale mają też jakąś propozycję – powiedział gość TVP Info.