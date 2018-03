Nowe informacje ws. wybuchu w Poznaniu. Przed eksplozją miało dojść do dwóch morderstw

Według nieoficjalnych informacji RMF FM w poznańskiej kamienicy, która zawaliła się w niedzielę, miało dojść do podwójnego morderstwa. Sprawcą ma być mężczyzna, który brutalnie zabił żonę i jej znajomą.

Pod gruzami zawalonego w niedzielę budynku odnaleziono ciała pięciu osób. 20 osób zostało rannych.

Wobec niewielu informacji, jakie podaje poznańska prokuratura pojawiają się liczne spekulacje na temat przyczyn i przebiegu tragedii.



„Głos Wielkopolski” donosi, że jedna z ofiar w niedzielę miała lecieć do Anglii, ale na lotnisko nie dotarła. Z nieoficjalnych informacji „Głosu” wynika, że kobieta przed podróżą poprosiła o pomoc znajomych. Mieli opiekować się mieszkaniem. W niedzielę rano para pojawiła się w kamienicy. Chwilę później miało dojść do eksplozji.



RMF FM powołując się na nieoficjalne źródła podaje, że dwie kobiety, których ciała znaleziono w gruzowisku kamienicy, zostały wcześniej zamordowane. Jedna z nich była żoną mężczyzny, który w ciężkim stanie trafił do szpitala. Kobieta miała wyjechać do Wielkiej Brytanii.

źródło: „Głos Wielkopolski”

Aby zatrzeć ślady morderstwa, mężczyzna próbował popełnić samobójstwo i odkręcił gaz. Druga z kobiet była znajomą pary.