Resort zdrowia szuka lekarzy za Bugiem

W Polsce brakuje medyków, a tym, którzy zdobyli wiedzę poza Unią Europejską, śrubujemy wymagania. Ministerstwo zdrowia planuje zmiany, które mogą ułatwić dostęp do zawodu także Polakom, którzy studiowali medycynę poza UE.

Resort zdrowia chce ułatwić wykonywanie zawodu lekarza absolwentom uczelni medycznych spoza Unii, np. Ukraińcom czy Białorusinom, którzy są chętni do pracy w Polsce – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Planuje więc rozluźnić obowiązujące zasady. Ma to ułatwić też życie Polakom, którzy zdecydowali się studiować medycynę poza granicami Polski. Chodzi o to, by nie musieli zdawać części egzaminów.



Nostryfikacja nie do przejścia



Teraze egzamin nostryfikacyjny, czyli test sprawdzający wiedzę, przy pierwszym podejściu zdaje ok. 10 proc. zagranicznych absolwentów uczelni medyczny. Bez niego nie można przystąpić do kolejnego etapu czyli końcowego egzaminu lekarskie (LEK). Jak ustalił „DGP”, Ministerstwo zdrowia zastanawia się nad rezygnacją z pierwszego etapu. Pomysł podsunęła grupa Polaków, którzy studiowali za granicą. Twierdzą, że nostryfikacja jest zbyt subiektywna, za droga (jedno podejście to 2–3 tys. zł) i zbyt trudny.

Resort przyznaje, że zastanawia się nad wprowadzeniem zmiany w egzaminach nostryfikacyjnych. Nie chce zdradzać szczegółów, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że jest przychylne ułatwieniom. Trwają także prace nad jeszcze innymi ułatwieniami: umożliwiającymi lekarzom spoza Unii przyznawanie - nawet bez uzupełniania różnic w wykształceniu – ograniczonego prawa do wykonywania zawodu, m.in. pracy w konkretnym szpitalu pod nadzorem polskiego specjalisty. Projekt zmian ma lada moment trafić do konsultacji.

Jest też kontra



Pomysł ma też przeciwników. To samo środowisko lekarskie. Zdaniem wiceprezesa Izby Lekarskiej prof. Romualda Krajewskiego nostryfikacja zapewnia weryfikację wiedzy i nie powinno się z niej rezygnować.