Ukradł aktorce statuetkę Oscara. Nawet się nie krył

Szczęśliwy finał kradzieży, do której doszło podczas niedzielnej gali w Los Angeles. 47-latek podejrzany o przywłaszczenie sobie statuetki Oscara trafił do aresztu, a nagroda wróciła do aktorki Frances McDormand. O wpadce zuchwałego złodzieja poinformowała miejscowa policja.

Na nagraniach wideo z gali widać mężczyznę w smokingu, wychodzącego ze statuetką należącą do McDormand z bankietu zorganizowanego dla laureatów w sali Governors Ball.



Złodziej wcale się nie krył. Dumnie kroczył środkiem sali, trzymając Oscara w wysoko podniesionej ręce. – W porządku, chłopaczki i dziewczynki – powiedział do mijanych osób, które najwidoczniej nie zdawały sobie sprawy z sytuacji.



Próbował szybko wyjść z sali; tak szybko, że przez nieuwagę wpadł na jedną z kobiet. Wtedy jeden z fotoreporterów zorientował się, że nie był to nikt z nagrodzonych i poszedł za nim.

Ostatecznie mężczyzna, zidentyfikowany później jako 47-letni Terry Bryant, został zatrzymany przez ochroniarzy. Oddał im statuetkę nie stawiając oporu. Policja zabrała go do aresztu, a Oscar powrócił do McDormand. Sprawca został oskarżony o zuchwałą kradzież.Frances McDormand została nagrodzona Oscarem za rolę pierwszoplanową w filmie „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”.