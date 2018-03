Prokuratura: Poświadczył nieprawdę, przywłaszczył pieniądze. Mateusz K. oskarżony

Koniec śledztwa ws. Mateusza K., byłego lidera Komitetu Obrony Demokracji i Piotra C., byłego skarbnika KOD – podaje RMF FM. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w ich sprawie. Podejrzanym grozi do osiem lat więzienia.

Mężczyźni mają odpowiadać za poświadczenie nieprawdy w dokumentach i przywłaszczenie 121 tys. zł m.in. ze zbiórek stowarzyszenia. Chodzi o dziewięć faktur wystawionych przez firmę Mateusza Kijowskiego na wykonanie usług informatycznych na rzecz KOD.



Prokuratura twierdzi, że obaj podejrzani usiłowali także przywłaszczyć kolejne 15 tys. zł. Według śledczych wystawiane faktury były „związane z rzekomo wykonanymi usługami”.



Podejrzani nie przyznali się do winy. Jak tłumaczył Mateusz Kijowski, zarząd KOD ustalił, że będzie mu wypłacane wynagrodzenie w wysokości 10 tys. zł miesięcznie plus podatki. Wypłata miała być realizowana właśnie przez wystawianie faktur za różne prace.

Piotr Ch. zeznał z kolei, że Mateusz Kijowski miał otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie za usługi informatyczne na rzecz KOD-u, o czym miał zadecydować zarząd stowarzyszenia.Według śledczych te wyjaśnienia są sprzeczne z zebranymi dowodami i zeznaniami świadków.

Jak powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Tomasz Orepuk, akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Akt oskarżenia dotyczy okresu od 10 marca do 15 listopada 2016 r.v



– Mateuszowi K. iz Piotrowi Ch. zarzuca się, że poświadczyli nieprawdę w dokumentach w postaci dziewięciu faktur wystawionych przez MKM Studio sp. z o.o. – firmy należącej do Mateusza K. i jego żony, na rzecz komitetu społecznego KOD (sześć faktur) i stowarzyszenia KOD (trzy faktury) w zakresie wykonanych usług informatycznych i kosztów – powiedział Orepuk.



Faktury, zdaniem prokuratury, wystawiono za usługi informatyczne, które firma K. i jego żony miała wykonać dla komitetu społecznego i stowarzyszenia KOD. Zdaniem śledczych, usługi te nie zostały wykonane, a Mateusz K. i Piotr Ch. mieli przywłaszczyć sobie z tego tytuły 121 tys. zł.



– Ponadto obaj podejrzani usiłowali przywłaszczyć należące do stowarzyszenia KOD pieniądze w kwocie 15 tys. zł, jednakże zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na zablokowanie wypłaty należności za wystawione faktury przez członków zarządu KOD – powiedział prok. Orepuk.



Do sprawy odniósł się oskarżony na Facebooku.