Rusza infolinia Rzecznika Praw Pacjenta i organizacji pacjentów

Przedstawiciele organizacji pozarządowych po raz pierwszy będą pełnić dyżur na infolinii Rzecznika Praw Pacjenta. W ramach projektu „Łączy nas pacjent” specjaliści z organizacji pacjentów będą wraz z ekspertami rzecznika udzielać porad i informacji o określonych chorobach.

- Projekt „Łączy nas pacjent” to nowa i bardzo potrzeba inicjatywa. Naszym kluczowym zadaniem jest wsparcie pacjentów w walce z ich problemami zdrowotnymi, w tym pomoc we właściwej realizacji ich praw. Razem z organizacjami pacjentów będziemy mogli działać skuteczniej - ocenił rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.



- Eksperci będą wspólnie przekazywać informacje zarówno od strony praktycznej, jak i właściwej realizacji praw pacjenta - dodał.



Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta działa pod numerem 800 190 590 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych) od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 20. Najbliższe dyżury przedstawicieli organizacji pacjentów można sprawdzić na stronie: http://www.rpp.gov.pl/porady-ekspertow-ngo.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

We wtorek dyżur między godz. 12 a 14 będzie pełniła psychoonkolog Adrianna Sobol z fundacji „Onkocafe - Razem Lepiej”. Udzieli konsultacji z zakresu leczenia onkologicznego oraz wsparcia psychologicznego pacjentom onkologicznym i ich bliskim.„Udzielane podczas dyżuru wsparcie ma na celu zmianę postrzegania choroby nowotworowej zarówno przez osoby chore, jak i ich najbliższych” - napisano na stronie rzecznika.