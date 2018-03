Warszawska giełda walczy o Tel Awiw

W boju o izraelski parkiet Giełda Papierów Wartościowych zetrze się z giełdami z Londynu, Toronto i Singapuru - informuje „Rzeczpospolita”.

W gazecie czytamy, że napięcie polityczne na linii Polska - Izrael nie jest przeszkodą w inwestycji. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zainteresowana jest przejęciem udziałów w giełdzie w Tel Awiwie(TASE). „Dostała zaproszenie do udziału w przetargu na pakiet kontrolny głównej giełdy izraelskiej - 72 proc. akcji wystawiły duże instytucje finansowe będące akcjonariuszami telawiwskiego parkietu” - napisano.



„Rz” zaznacza, że telawiwski parkiet „znany jest jako miejsce finansowania bardziej ryzykownych inwestycji, w tym innowacji i startupów”. „Potencjalna wartość transakcji to co najmniej 490 mln zł, a w finansowaniu tej operacji GPW może pomóc Polski Fundusz Rozwoju” - wynika z informacji „Rz”.

źródło: pap

Jak podała gazeta, TASE spodziewa się zainteresowania ze strony wiodących giełd światowych, co znacząco wzmocni pozycję konkurencyjną izraelskiej giełdy na całym świecie, doprowadzi do nawiązania międzynarodowej współpracy i przyciągnie zagranicznych inwestorów.