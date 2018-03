Kim Dzong Un chce „dynamicznie rozwijać” stosunki z Koreą Płd.

Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un powiedział delegacji południowokoreańskiej, która przebywa z wizytą w Pjongjangu, że jest zdecydowany „dynamicznie rozwijać” stosunki z Koreą Płd. i „napisać nową historię narodowego zjednoczenia” - poinformowała oficjalna agencja KCNA.

Jak głosi komunikat agencji Kim Dzong Un „dowiedział się od specjalnego wysłannika z południa o gotowości prezydenta Korei Płd. Mun Dze Ina do spotkania na szczycie”. Północnokoreański przywódca dokonał z nim wymiany poglądów i „udzielił satysfakcjonującej zgody”.



Licząca 10 osób delegacja Korei Południowej, na czele której stoi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Czung Uj Jong, przybyła do Pjongjangu w poniedziałek, a następnie odbyła spotkanie z Kim Dzong Unem. Byli to najwyżsi rangą urzędnicy z Korei Południowej, którzy spotkali się z północnokoreańskim dyktatorem, od kiedy objął on władzę w 2011 r. po śmierci swego ojca Kim Dzong Ila.



Rozmowy mają głównie na celu doprowadzenie do dialogu między Koreą Płn. a USA. Południowokoreańscy dyplomaci mają skoncentrować się na ustaleniu warunków tego dialogu, a także warunków rozmów o denuklearyzacji.



Przedstawiciel władz w Seulu poinformował, zastrzegając sobie anonimowość, że delegacja, której członkami są również szef wywiadu Suh Hun i wiceminister ds. zjednoczenia Korei Płd. Czun Hae Sung, ma we wtorek kontynuować rozmowy. Rząd Korei Płd. liczy, że wizyta stworzy „pozytywną atmosferę”.

źródło: pap

Jak informuje Agencja Reutera, Czung i Suh mają udać się w tym tygodniu do Waszyngtonu, żeby poinformować stronę amerykańską o wynikach rozmów w Pjongjangu.