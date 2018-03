TYLKO U NAS. Kobieta oskarżona o spowodowanie wypadku, w którym zginęło troje dzieci

– Masakra – tak o wypadku z 1 października na drodze krajowej nr 50 pod Mszczonowem, mówili ratownicy. Czołowo zderzyły się ford i volvo. W każdym aucie jechali rodzice z trójką dzieci. Na miejscu zginęło troje dzieci jadących volvo, a ich rodzice w ciężkim stanie trafili do szpitala. Ciężko ranni zostali także dorośli z forda. Po blisko półtora roku śledztwa, o spowodowanie wypadku została oskarżona Magdalena A-K, która kierowała fordem.

– Magdalena A-K. została oskarżona o spowodowanie 1 października 2016 r. w Mszczonowie, na drodze krajowej nr 50 wypadku drogowego, w przebiegu, którego kierowany przez nią samochód ford C-Max zderzył się z volvo XC 70. W wyniku wypadku śmierć poniosło troje nieletnich pasażerów volvo, podróżujących na tylnej kanapie, kierujący pojazdem volvo doznał ciężkich obrażeń, a pasażerko volvo odniosła lżejsze rany. Ciężkiego uszczerbku na zdrowiu doznało dwóch pasażerów pojazdu Ford, a lżejsze obrażenie odniosło jedno z dzieci jadących fordem – powiedział tvp.info prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik stołecznej Prokuratury Okręgowej.



Akt oskarżenia trafił do sądu w Żyrardowie. Magdalena A – K. odmówiła ustosunkowania się do zarzutu. Mówiła, że kierowała fordem, ale nie pamięta samego wypadku. Przekonywała, że odzyskała świadomość w chwili, gdy była wynoszona ze swojego auta. Powiedziała, że wracała wraz z mężem i dziećmi z rodzinnego przyjęcia w Grójcu.

Potężne uderzenie



Tragiczne wydarzenia rozegrały się w sobotę, 1 października po godzinie 21.00, na drodze krajowe nr 50, na wysokości wsi Pogorzałki pod Mszczonowem. W stronę Mszczonowa jechała fordem C-Max rodzina z trójką dzieci, w wieku od 5 do 11 lat. Za kierownica tego samochodu siedziała Magdalena A-K. W pewnym momencie, kobieta postanowiła wyprzedzić, jadące przed nią pojazdy. Gdy wjechała na przeciwległy pas ruchu, ford uderzył w nadjeżdżające naprzeciwko volvo, zmierzające w kierunku Grójca. Tym samochodem też jechała rodzina z trójką dzieci w wieku: sześć, dziewięć i 11 lat. Doszło do zderzenia, które całkowicie zmiażdżyło przody obu aut. Świadkowie wypadku twierdzili, że pod zderzeniu oba samochody uniosły się i obróciły w powietrzu.



Na miejscu zginęło troje dzieci z volvo. Dwoje (po prawej i lewej stronie tylnej kanapy) siedziały na podwyższeniu fabryczny, zastępującym foteliki. Najstarsze dziecko, siedzące po środku, nie potrzebowało takich zabezpieczeń. Biegli z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie, uznali, że gdyby dzieci siedziały w specjalnych fotelikach prawdopodobnie doznałyby innych obrażeń, co nie znaczy, że nie mogłyby odnieść śmiertelnych obrażeń.



– Ponadto z opinii biegłych wynika, iż dwoje dzieci miało w chwili zdarzenia niewłaściwie zapięte pasy bezpieczeństwa – opasały jedynie odcinek biodrowy, a nie dodatkowo klatkę piersiową. Nie ustalono czy zostały źle zapięte czy też dzieci przełożyły pasy w trakcie jazdy. Z relacji rodziców wynika, że pasy zostały zapięte prawidłowo. Według nich nie pojawiały się w trakcie jazdy żadne komunikaty z komputera auta w tym zakresie – dodał prok. Łapczyński.



Dzieci jadące w fordzie nie odniosły poważniejszych obrażeń i miały wyjść z rozbitego auta o własnych siłach. Wszystkie siedziały w fotelikach.

Zabójczy manewr



Z zeznań świadka, kierowcy audi A8 (który, jechał bezpośrednio za fordem) wynika, że wdział on światła pojazdu nadjeżdżającego z przeciwległego pasa ruchu. Z ustaleń śledztwa wynika warunki drogowe były dobre. W miejscu zdarzenia obowiązywała prędkość ok. 90 km/h. W chwili zderzenia ford miał jechać ok. 24-28 km/h a odczyt z komputera volvo wskazywał – 86 km/h.



Według eksperta z zakresu rekonstrukcji wypadku drogowego, „bezpośrednią przyczyną zdarzenia było zachowanie kierującej pojazdem ford, polegające na rozpoczęciu manewru wyprzedzania w okolicznościach, które nie pozwalały na wykonanie takiego manewru, ze względu na fakt. iż z naprzeciwka nadjeżdżał samochód volvo”. Biegli z zakresu technicznej sprawności pojazdów ustalili, że przed zdarzeniem oba pojazdy były nowoczesne, w pełni sprawne technicznie i wyposażone we wszystkie elementy wymagane dla dopuszczenia ich do ruchu.



Prokuratura wyłączyła do odrębnego postępowania materiały dotyczące stanu zdrowia Magdaleny A-K. po wypadku. Zdaniem śledczych, oskarżona doznała takich obrażeń, że należałoby cofnąć jej uprawnienia do kierowania pojazdami przez oskarżoną ze względu na pogorszenie stanu zdrowia.