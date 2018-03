Jechali do pożaru, ale ... pomylili miasta

Telefon o pożarze drewnianego domu obok kościoła w Ciężkowicach zrobił dużo zamieszania. Strażacy pojechali nie do tego miasta, co powinni.

Do tarnowskiej PSP dotarło w piątek zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o pożarze w Ciężkowicach. Paliła się ściana domu, obok kościoła. Od razu zawiadomiono jednostki w gminie. W remizach OSP zawyły syreny alarmowe i strażacy wyruszyli na akcję gaśniczą.



Komplikacje pojawiły się w drodze. Jak się okazało, alarm nie dotyczył Ciężkowic pod Tarnowem (woj. małopolskie), tylko osiedla o identycznej nazwie w Jaworznie na Śląsku.



– To miasto na granicy województw i może dlatego zgłoszenie wpłynęło na CPR w Krakowie, a nie w Katowicach. Szybko zorientowaliśmy się, że alarm nie dotyczy naszych Ciężkowic, bo nie ma w nich ul. 29 listopada. Powiadomiliśmy o pożarze druhów z Jaworzna, którzy dotarli na miejsce i ugasili ogień – poinformował Piotr Latocha, dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

źródło: gazetakrakowska.pl, portal tvp.info

Aby w przyszłości unikać analogicznych sytuacji, dyżurni zalecają, by dzwonić na numer 998 zamiast do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112). Wtedy mamy pewność, że połączenie trafi bezpośrednio do właściwej terytorialnie dyspozytorni.