Orban ostrzega: Staniemy się „kontynentem imigranckim”

Premier Węgier ostrzegł przed „Stanami Zjednoczonymi Europy”. W opinii Viktora Orbana, gdyby taki polityczny twór powstał, Europa, a wraz z nią Węgry, stałaby się „kontynentem imigranckim”.

Orban: chcemy węgierskich Węgier i europejskiej Europy – Przyszłość Europy i Unii Europejskiej zależy od tego, czy dwie grupy państw - imigracyjne i nieimigracyjne - będą zdolne do wykształcenia nowego... zobacz więcej

Podczas uroczystości w Węgierskiej Akademii Nauk Viktor Orban ocenił, że „dają się zauważyć dążenia do ograniczenia praw państw członkowskich i stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy”.



– Komisja Europejska ujawnia swój otwarcie polityczny charakter, zrezygnowała z neutralności. To zaś prowadzi do niszczenia współpracy wewnątrz UE, gdyż instytucjonalizuje podwójne standardy: zawsze z korzyścią dla większych i ze stratą dla słabszych – oświadczył Orban. Polityk podkreślił, że „obalanie zasady, iż KE jest strażnikiem traktatów, wstrząsa fundamentami systemu instytucji unijnych”.



Orban podał kilka przykładów świadczących jego zdaniem o odstępowaniu od kary w przypadku większych państw członkowskich. Przypomniał np. sytuację, gdy szef KE Jean-Claude Juncker uzasadnił rezygnację z sankcji wobec Francji w związku z deficytem budżetowym tym, że „Francja to Francja”. Tymczasem – kontynuował premier – „o Polsce i Węgrzech organy unijne co miesiąc uchwalają rezolucje”.



Orban wspomniał też, że instytucje unijne nie czuły się w obowiązku zabrać głosu, gdy najważniejsze prawo obywatelskie w Austrii dotknęła „poważna katastrofa”, gdyż nie zdołano ustalić wyników wyborów prezydenckich. Chodzi o wybory z 2016 r., gdy unieważniono II turę wyborów i trzeba je było powtórzyć.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Węgierski premier wyraził życzenie, by te same zasady stosowano wobec wszystkich państw członkowskich. – Niech Europa będzie znowu Europą zdrowego rozsądku i godności – powiedział.