20-100 tys. zł zapomogi na rodzinę z zawalonej w Poznaniu kamienicy

– Jesteśmy przygotowani, żeby z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów uruchomić środki na pomoc dla mieszkańców zawalonej kamienicy w Poznaniu – powiedział w „Gościu Wiadomości” szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że każda sytuacja będzie indywidualnie analizowana.

Do zawalenia się kamienicy przy ul. 28 Czerwca w Poznaniu, prawdopodobnie wskutek wybuchu gazu, doszło w niedzielę rano. Rzeczniczka poznańskiej prokuratury okręgowej prok. Magdalena Mazur-Prus poinformowała, że w gruzach znaleziono ciała pięciu osób - trzech kobiet i dwóch mężczyzn. 21 osób zostało rannych.



Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który był gościem TVP Info, powiedział, że poszkodowani mogą liczyć na pomoc rządu.



– To zdarzenie jest kwalifikowane jako zdarzenie losowe, w związku z tym tutaj wiodący jest samorząd i liczymy, że samorząd wystąpi za pośrednictwem wojewody do rządu. Zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego jesteśmy przygotowani, żeby z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów uruchomić takie środki i to mogą być kwoty między 20 a 100 tys. zł zapomogi na rodzinę – zaznaczył Dworczyk.

źródło: TVP Info

Dodał, że każda sytuacja będzie indywidualnie analizowana i w zależności od niej będą podejmowane odpowiednie decyzje.– Teraz najważniejsze jest pomóc i zabezpieczyć sytuację tych osób, które zostały poszkodowane w tej tragedii – dodał szef kancelarii premiera w programie „Gość Wiadomości”.