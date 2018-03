Komisja zatwierdziła listę 15 kandydatów do KRS

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zatwierdziła listę 15 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Posłowie PO i Nowoczesnej na początku posiedzenia złożyli wnioski o odroczenie obrad. Z ustawowego prawa zgłaszania sędziów do KRS skorzystały dwa kluby: Prawo i Sprawiedliwość, które zgłosiło dziewięciu kandydatów i klub Kukiz'15 , który zgłosił sześciu kandydatów. Komisja zatwierdziła więc wszystkie propozycje.

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka w drodze głosowania zatwierdziła listę 15 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. 18 posłów było za, 10 przeciw, nikt się nie wstrzymał.



Za wnioskiem o odroczenie obrad głosowało 10 posłów, przeciw było 17, nikt się nie wstrzymał.



PiS wskazał dziewięciu kandydatów. Kandydaci wskazani przez PiS to: Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Leszek Mazur, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski i Paweł K. Styrna.



Z kolei klub Kukiz'15 wskazał sześciu kandydatów. Kandydaci wskazani przez ten klub to: Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Zbigniew Łupina, Jędrzej Kondek i Maciej A. Mitera.



Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa do wskazania kandydatów.





Wniosek o odroczenie obrad odrzucony



Posłowie PO i Nowoczesnej na początku posiedzenia złożyli wnioski o odroczenie obrad m.in. do czasu przekazania posłom list poparcia dołączonych do zgłoszeń poszczególnych kandydatów oraz zawnioskowali o zaproszenie kandydatów do KRS na ewentualny kolejny termin posiedzenia, by była możliwość zadania im pytań. – Posłowie mają obowiązek dysponowania wiedzą, kto poparł kandydatów do KRS – mówił Borys Budka (PO).



Wniosek o zamknięcie posiedzenia złożył natomiast poseł PO Michał Szczerba, podkreślając, że posłowie nie mają możliwości pełnego zapoznania się z kandydaturami na sędziów KRS. – Procedura wyboru jest skrajnie nietransparentna, w pośpiechu. To posiedzenie jest kolejnym wstydem w tej kadencji. By uniknąć tego wstydu, wnioskuję o zamknięcie posiedzenia – zaznaczył Szczerba. Ten wniosek również został odrzucony przez komisję. Za głosowało 10 posłów, przeciw było 17, nikt się nie wstrzymał.



Z kolei poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS) zwracając się do opozycji powiedział: „państwo po prostu nie zaangażowaliście się w tę procedurę”. Dodał, że zwolennicy opozycji również jako obywatele mogli zgłaszać swoich kandydatów do KRS, ale tego nie zrobili.



Odrzucony został też wniosek o zwrócenie marszałkowi Sejmu listy z kandydaturami na sędziów KRS.





Sejm dokona wyboru nowych członków KRS



PiS wskazało z listy dziewięciu swoich kandydatów, Kukiz'15 – sześciu. Po zaopiniowaniu listy przez komisję, we wtorek Sejm dokona wyboru nowych członków KRS.



Zgodnie z prezydencką ustawą, posłowie mają wybierać nowych sędziów większością trzech piątych posłów. Jeśli wybór okaże się nieskuteczny, o wyborze decydować ma bezwzględna większość głosów.



Posiedzenie komisji zaplanowano na godz. 17.00.