Międzynarodowi reporterzy podjęli pracę zamordowanego Jana Kuciaka

W Bratysławie zaczęła pracę międzynarodowa grupa dziennikarzy śledczych, kontynuujących prowadzone przez zamordowanego słowackiego dziennikarza Jana Kuciaka badanie podejrzanych interesów włoskich biznesmenów na Słowacji.

Zespół mają tworzyć dziennikarze z Włoch, Niemiec i Szwajcarii. Grupę międzynarodowych dziennikarzy śledczych utworzyło wydawnictwo prasowe Ringer Axel Springer, do którego należy m.in. słowacki portal informacyjny Aktuality.sk. Dla tego portalu pracował 27-letni Kuciak, który między 22 a 25 lutego został zastrzelony wraz ze swą 27-letnią partnerką Martiną Kusznirovą w ich domu w miejscowości Velka Macza na południowym zachodzie Słowacji. Za najbardziej prawdopodobny motyw tej zbrodni policja uznaje zawodową działalność Kuciaka.



W środę opublikowany został ostatni, niedokończony artykuł Kuciaka, który opisuje działalność włoskich siatek przestępczych na terenie Słowacji oraz obecność osób bliskich włoskiej organizacji mafijnej 'ndrangheta w otoczeniu premiera Fico.



Powiązania słowackich polityków i przedsiębiorców z przedstawicielami kalabryjskich grup przestępczych od kilku dni badają dwaj włoscy dziennikarze.

Jak powiedział redaktor naczelny Aktuality.sk Peter Bardy, „chodzi o to, by ocalić jak najwięcej z tego, co Jan Kuciak udokumentował i by zapoznała się z tym jak najszersza grupa odbiorców”.

Dla dziennikarzy z międzynarodowej grupy przygotowano w Bratysławie specjalne pomieszczenie, pilnowane przez policjantów 24 godziny na dobę. – Mamy świadomość problemów, np. językowych. Nasi zagraniczni koledzy otrzymają od redaktorów Aktuality.sk wszelką pomoc – obojętne, czy będzie chodzić o pozyskanie informacji, czy o przekład - mówił w radiu Martin Pastierovicz, członek kierownictwa spółki Ringier Axel Springer Slovakia. Jego zdaniem obecność zagranicznych dziennikarzy śledczych powinna wzmóc nacisk na słowackie urzędy, sądy i polityków.



– Oczywiście ich podejście do tematu może być inne niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w naszym środowisku. Mogą także mieć inną kulturę dziennikarską, co rozumiem w tym sensie, że nie dadzą się zakrzyczeć jakiemukolwiek przedstawicielowi państwa - zaznaczył Pastierovicz.



28 lutego, czyli w trzy dni po ujawnieniu zbrodni, koncern Ringier Axel Springer ogłosił, że tworzy w Bratysławie neewsroom dla kilku spośród najlepszych dziennikarzy śledczych swoich mediów, by kontynuowali dochodzenia prowadzone przez Kuciaka.



W środę Bardy poinformował, że RAS skieruje na Słowację dziennikarzy z niemieckiego dziennika „Bild”, szwajcarskiego dziennika „Blick” i portalu Business Insider.