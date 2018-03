„Ustawa degradacyjna określa, kto jest bohaterem, a kto zdrajcą”

– Projekt ustawy degradacyjnej określa w sposób jednoznaczny, kto był bohaterem, a kto zdrajcą – powiedział w poniedziałek przewodniczący sejmowej komisji obrony narodowej Michał Jach (PiS). Sejmowa Komisja Obrony Narodowej zarekomendowała Sejmowi w poniedziałek wieczorem przyjęcie projektu ustawy degradacyjnej bez merytorycznych poprawek. Za projektem zagłosowało 17 posłów, przeciw było pięciu.

W poniedziałek sejmowa Komisja Obrony Narodowej rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt tzw. ustawy degradacyjnej. Zakłada on możliwość pozbawiania stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą „sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu”.



Na początku posiedzenia komisja przyjęła wniosek przewodniczącego komisji Michała Jacha o skrócenie wymogu upłynięcia siedmiu dni od złożenia projektu w Sejmie do jego pierwszego czytania.



Czesław Mroczek (PO) zwracał uwagę na szybkie – jego zdaniem – tempo procedowania projektu. Według niego nie był on też poddany konsultacjom. Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz odpowiedział, że procedowany projekt ustawy „jest efektem przeprowadzonych konsultacji” w tej sprawie.



Jach przekonywał, że projekt „określa w sposób jednoznaczny, kto był bohaterem, a kto zdrajcą”.



Przedstawiciel Biura Legislacyjnego ocenił, że zapis, według którego o pozbawieniu stopnia wojskowego będzie decydował szef MON możne „budzić wątpliwości” co do zgodności z konstytucją.



Wiceszef resortu obrony Wojciech Skurkiewicz zaznaczył, że przed zbadaniem przepisów danej ustawy przez Trybunał Konstytucyjny, obowiązuje "domniemanie konstytucyjności". Jak mówił, tak jest w przypadku procedowanego projektu.



Na poniedziałkowym posiedzeniu komisja nie przyjęła wniosków PO i Nowoczesnej o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz wniosku PO o powołanie podkomisji, która szczegółowo przeanalizowałaby projektowane przepisy.



Wojskowi powinni „ponosić odpowiedzialność »za życia«”



Cezary Tomczyk (PO) powiedział, że wojskowi, którzy negatywnie zapisali się w historii Polski – tacy jak Wojciech Jaruzelski czy Czesław Kiszczak – powinni ponosić za to odpowiedzialność, ale „za życia”. Według niego projektowane przepisy „wrzucają do jednego worka wszystkich”, bez względu na to, jak zasłużyli się w przeszłości. „Jaruzelski i Hermaszewski (...) to dwie zupełnie różne postacie” – dodał.



Jego zdaniem tacy ludzie są też obecnie członkami Prawa i Sprawiedliwości. „Pan był majorem Ludowego Wojska Polskiego” – zwrócił się do przewodniczego komisji Michała Jacha.



Jach mówił, że celem nowych przepisów jest „przywrócenie godności”. – Przeciętny obywatel nie wiedział, kto jest bohaterem, a kto zdrajcą – oświadczył.