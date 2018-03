Z handlu narkotykami uczynili rodzinny interes

Ponad 1,5 kg amfetaminy mieli w domach ojciec i syn, zatrzymani przez policję w Solcu Kujawskim. Teraz obaj, za „rodzinny” narkotykowy interes będą odpowiadać przed sądem.

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy od dłuższego czasu rozpracowywali jednego z mieszkańców Solca Kujawskiego, podejrzewanego o przestępstwa narkotykowe. Okazało się, że w ten nielegalny biznes zamieszany był też jego syn. Potwierdziło się to podczas policyjnych działań.



Mundurowi pojechali pod jeden z wytypowanych adresów w Solcu Kujawskim. Tam zastali 45-latka. W trakcie przeszukiwania pomieszczeń mieszkalnych zabezpieczyli woreczki strunowe z amfetaminą. Pod innym adresem zatrzymali jego 20-letniego syna. W mieszkaniu, do którego posiadał klucze, zabezpieczyli reklamówkę z amfetaminą. Policjanci zabezpieczyli blisko 1,5 kg tego zakazanego środka psychoaktywnego. Obaj zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu.

źródło: KWP w Bydgoszczy

Ojciec z synem w prokuraturze usłyszeli zarzuty. Będą odpowiadać za posiadanie znacznych ilości narkotyków. Za to przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności.