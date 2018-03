Dyrektor Muzeum Lwowa do polityka Nowoczesnej: Powinien wrócić do szkoły podstawowej

– Powinien najpierw wrócić do szkoły podstawowej, do dobrego historyka. I przy okazji do psychologa – powiedziała w programie „O co chodzi” Joanna Biniszewska, dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów. W ten sposób skomentowała słowa Pawła Pudłowskiego z Nowoczesnej o rzezi wołyńskiej. Tłumaczył on, że według Ukraińców tragedia nastąpiła, bo „Polacy za dużo wymagali od ukraińskich pracowników”.