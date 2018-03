Dyrektor Muzeum Lwowa do polityka Nowoczesnej: Powinien wrócić do szkoły podstawowej

– Powinien najpierw wrócić do szkoły podstawowej, do dobrego historyka. I przy okazji do psychologa – powiedziała w programie „O co chodzi” Joanna Biniszewska, dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów. W ten sposób skomentowała słowa Pawła Pudłowskiego z Nowoczesnej o rzezi wołyńskiej. Tłumaczył on, że według Ukraińców tragedia nastąpiła, bo „Polacy za dużo wymagali od ukraińskich pracowników”.

Paweł Pudłowski z Nowoczesnej w „Minęła 8” mówiąc o stosunkach polsko-ukraińskich stwierdził, że Polacy wymagali ponad miarę od ukraińskich pracowników. – Tak przynajmniej oni tłumaczą dlaczego nastąpiła Rzeź Wołyńska – dodał Pudłowski.



Joanna Biniszewska, dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów, pytana w TVP Info o komentarz do tych słów, przyznała, że nie może powiedzieć tego, co myśli, bo znajduje się w publicznej telewizji. – Bo powiedziałabym panu, że powinien najpierw wrócić do szkoły podstawowej, do dobrego historyka. I przy okazji do psychologa – oceniła.

– Cały czas mamy narzuconą tę poprawność polityczną – powiedziała. Jej zdaniem „w 1990 r., kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość, wydawało się, że przyniesie on ze sobą prawdę historyczną. I w końcu Polacy dowiedzą się, że na wschodzie od 17 września 1939 r. nastąpiła hekatomba polskiej kultury, ludności”.– Niestety, im dalej w las, było coraz gorzej. Każdy następny rząd usuwał z pamięci, nie chciał o tym mówić, do tego wracać – przekonywała dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów.