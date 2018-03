Sensacyjne odkrycie w krypcie Wazów. Doprowadzi nas do prawdy o powstaniu katedry

Naukowcy odnaleźli pozostałości X- i XI-wiecznych murów zewnętrznych katedry na Wawelu oraz pozostałości kaplicy pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, ufundowanej w połowie XIII w. przez bpa Jana Prandotę. Konserwatorzy pracują nad restauracją krypty Wazów.

– Natrafiliśmy na wewnętrzną ścianę kaplicy pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Jest ona zbudowana z wapiennych ciosów kamiennych mniej i bardziej regularnych, miejscami zdarzają się wtrącenia cegły. Mamy też relikty polichromii, widać żółcień i ślady błękitu – relacjonował konserwator Ignacy Jakubczyk.



Krzysztof Czyżewski z Zamku Królewskiego na Wawelu podkreślił, że jest to jedyny ślad po kaplicy, która była jedną z najważniejszych w katedrze – został w niej pochowany bp Jan Prandota, który doprowadził do kanonizacji w 1253 r. św. Stanisława. Później przechowywano tam także relikwie ręki św. Stanisława. Kaplica bp. Prandoty została zlikwidowana, gdy budowano kaplicę Wazów.



W poniedziałek komisja Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa zdecydowała, że należy odsłonić większą partię ściany dawnej kaplicy i dopiero wówczas podjąć decyzję o jej ewentualnej ekspozycji.



– Chcemy w krypcie zdjąć tynki, ponieważ mimo naszych wysiłków i istniejącej tam wentylacji, zatrzymują one wilgoć. Uważamy, że jest to wskazane także ze względu na badania, które mogą doprowadzić nas do historycznej prawdy o powstawaniu katedry. Ważny jest element edukacyjny. Co roku katedrę odwiedzają grupy studentów z różnych uczelni w kraju, żeby zapoznać się z historią architektury – mówił proboszcz parafii archikatedralnej ks. prałat Zdzisław Sochacki.

źródło: pap

Znajdujące się w krypcie sarkofagi władców z rodu Wazów są obecnie poddawane konserwacji, poza sarkofagiem Jana Kazimierza, który jest wykonany z kamienia i pozostał w krypcie.W ramach tzw. projektów kluczowych SKOZK Od 2017 do 2020 r. konserwacji mają zostać poddane sarkofagi 19 królów, wieszczów i bohaterów narodowych, pochowanych w Katedrze na Wawelu. Parafia archikatedralna otrzyma na ten cel ponad 3,1 mln zł z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (łączna wartość to 3,8 mln zł).W 2017 r. odnowiono pięć sarkofagów: królowych Anny Habsburżanki i Barbary Zapolyi, królewny Anny Marii Wazy i królewicza Aleksandra Karola Wazy oraz mini-sarkofag ze szczątkami króla Stanisława Leszczyńskiego .