Ciała dwóch mężczyzn w kabinie ciężarówki. We wtorek sekcje zwłok

Prokuratura bada okoliczności śmierci dwóch mężczyzn, których ciała znaleziono w kabinie ciężarówki zaparkowanej w pobliżu jednej ze stacji benzynowych w Kutnie. Samochód był zamknięty od środka. Jeden z mężczyzn przed śmiercią przekazał żonie, że w aucie jest awaria ogrzewania.

Informacje dotyczące śledztwa przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Wyjaśnił, że ciała dwóch mężczyzn znaleziono w kabinie ciężarówki zaparkowanej w pobliżu jednej ze stacji benzynowych w Kutnie. Dodał, że na wtorek zaplanowane zostały sądowo lekarskie sekcje zwłok, których celem będzie ustalenie przyczyny zgonu.



– Nie jest wykluczone, że zajdzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań – zaznaczył.



Wozili węgiel



Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 39-letni właściciel firmy transportowej z siedzibą na Śląsku i 50-letni zatrudniony przez niego pomocnik od zeszłego poniedziałku przebywali poza miejscami swojego zamieszkania. Wozili węgiel na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego.



W miniony czwartek wieczorem 39-latek skontaktował się telefonicznie z żoną. Poinformował ją, że w samochodzie jest awaria ogrzewania i będzie to musiał naprawić. Po tej rozmowie kobieta usiłowała się skontaktować z mężem, ale ten nie odbierał telefonu. Zaniepokojona, na portalu społecznościowym opublikowała apel z prośbą o pomoc w ustaleniu, gdzie może przebywać mężczyzna.



Drzwi zamknięte od wewnątrz



W sobotę w godzinach porannych samochód został zauważony w Kutnie na parkingu przy stacji benzynowej. Osoba, która odnalazła auto, stwierdziła, że rolety w oknach kabiny są zasłonięte, a drzwi zamknięte od wewnątrz. Powiadomiła policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze wybili okno i po wejściu do wnętrza kabiny odnaleźli znajdujące się na leżankach ciała dwóch mężczyzn.

Prawdopodobnie wychłodzenie i zatrucie



Ustalono, że pracownik stacji benzynowej widział ciężarówkę stojącą na parkingu już w piątek rano. – Przeprowadzone oględziny nie doprowadziły do ustalenia przyczyny śmierci. Prawdopodobne wydaje się wychłodzenie organizmu, zwłaszcza gdy uwzględni się, że w okresie od czwartku do soboty, kiedy zwłoki zostały odnalezione, temperatura w nocy spadała do minus 18 stopni. Bardzo zimno było także w kabinie – powiedział Kopania.



Dodał, że w samochodzie odnaleziono zamarznięty napój. Według prokuratury istnieje także prawdopodobieństwo, że mogło dojść do zatrucia w związku z nieprawidłowościami działania systemu ogrzewania. W oględzinach brał udział biegły ds. techniki samochodowej. Śledczy czekają na opinię.



Zabezpieczono dwie butle gazowe do gazu propan-butan. Jedna znajdowała się w kabinie i była zakręcona. Drugą natomiast odnaleziono na zewnątrz samochodu i prawdopodobnie gaz z niej był wykorzystywany do ogrzewania.

Wszystko wskazuje na to, że w systemie grzewczym dokonano zmian i przystosowano go do wykorzystania gazu. – Zbyt niska temperatura na zewnątrz mogła doprowadzić do tego, że system działał nieprawidłowo i mogło dojść do zatrucia. Nie jest wykluczone, że na śmierć obu mężczyzn miały wpływ oba czynniki, tj. zatrucie i wyziębienie organizmu – powiedział rzecznik.