Ukraińskie prawo ich nie przewiduje. „Należy zlikwidować republiki separatystów”

Specjalny przedstawiciel USA ds. Ukrainy Kurt Volker oświadczył, że tzw. republiki prorosyjskich separatystów w Donbasie powinny zostać zlikwidowane, gdyż nie ma dla nich miejsca w ukraińskim ładzie konstytucyjnym. W ocenie Volkera wybory w tym regionie staną się możliwe w okresie sześciu miesięcy od rozmieszczenia międzynarodowych sił pokojowych. Chciałaby do nich dołączyć Szwecja.

Na wschodzie Ukrainy w poniedziałek wszedł w życie kolejny rozejm, który kilka dni wcześniej uzgodniła obradująca w Mińsku trójstronna grupa kontaktowa, składająca się z reprezentantów Ukrainy, Rosji i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Armia w Kijowie poinformowała, że separatyści go nie przestrzegają.



– Tak zwana Ługańska Republika Ludowa i Doniecka Republika Ludowa są tworami powołanymi przez Rosję w celu stworzenia na miejscu (w Donbasie – PAP) realiów politycznych, które pozwolą na ukrycie roli Rosji i na nasilenie trwającego konfliktu, więc powinny zostać zlikwidowane – powiedział Volker podczas dyskusji w waszyngtońskim Hudson Institute.



– Nie ma dla nich miejsca w ukraińskim ustroju konstytucyjnym. Zadaniem porozumień mińskich jest odnowienie suwerenności i jedności terytorialnej Ukrainy i te twory powinny zniknąć – podkreślił.



W ramach porozumień z Mińska dla uregulowania konfliktu w Donbasie władze Ukrainy mają przeprowadzić tam wybory władz lokalnych. Kijów mówi, że nie można tego zrobić, gdy region kontrolowany jest przez Kreml.



W ocenie Volkera wybory staną się możliwe w okresie sześciu miesięcy od rozmieszczenia w Donbasie międzynarodowych sił pokojowych.



Chciałaby do nich dołączyć Szwecja. – Jeśli Rada Bezpieczeństwa ONZ podejmie taką decyzję, Szwecja rozpatrzy możliwość swojego udziału w tej misji – oświadczył w poniedziałek w Kijowie szwedzki minister obrony Peter Hultqvist po rozmowach z ministrem obrony Ukrainy Stepanem Połtorakiem.

Ukraińskie media przypominają, że wcześniej gotowość udziału w misji pokojowej w Donbasie wyraziły Finlandia i Białoruś. Wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Ołena Zerkal oświadczyła jednak, że Kijów nie widzi możliwości uczestniczenia Białorusi w tej operacji ze względu na to, iż jest ona członkiem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, która działa pod egidą Rosji.



W grudniu prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że Moskwa nie jest przeciwna oddaniu Donbasu pod międzynarodową kontrolę, lecz Kijów powinien to uzgodnić z samozwańczymi „republikami ludowymi” separatystów. Wcześniej Rosja wniosła na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ własny projekt rezolucji w sprawie rozmieszczenia sił pokojowych wzdłuż linii rozgraniczenia walczących stron w Donbasie.



Ukraina chciałaby wprowadzenia do Donbasu sił pod egidą ONZ i bez rosyjskich żołnierzy. Nalega ona także, by „błękitne hełmy” rozmieścić w całej strefie konfliktu, w tym na części granicy ukraińsko-rosyjskiej, której obecnie Kijów nie kontroluje.



Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas sobotniego spotkania w Monachium z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem pesymistycznie ocenił szanse na utworzenie misji pokojowej ONZ na wschodzie Ukrainy.