Były współpracownik Trzaskowskiego zawiadamia prokuraturę

Michał Dzięba złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez kandydata na prezydenta Warszawy, posła Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Zarzuca mu przyjęcie 150 tys. zł od lobbysty na nielegalne finansowanie kampanii wyborczej do europarlamentu w 2009 r. – To stek kłamstw; za kilka dni będzie pozew sądowy – odpowiada poseł PO.

Dzięba to były pracownik klubu parlamentarnego PO i były asystent ówczesnego ministra skarbu Aleksandra Grada. W lutym zarzucił na Facebooku Trzaskowskiemu m.in. zażywanie narkotyków, romans ze stażystką, zadawanie w europarlamencie pytań w imieniu klientów prywatnej firmy swego znajomego i przyjęcie od niego 150 tys. zł na kampanię wyborczą. Po tym wpisie Trzaskowski zapowiedział pozew do sądu przeciwko Dziębie.



Michał Dzięba w skierowanym do prokuratury zawiadomieniu sugeruje, że Trzaskowski miał przyjąć w 2009 r. – jako korzyść majątkową – 150 tys. zł od swojego przyjaciela Marcina Cioka. Pieniądze te miały być – zdaniem Dzięby – przeznaczone na kampanię wyborczą do PE; miały nie zostać wykazane w sprawozdaniu wyborczym.



Zawiadamiający w piśmie do prokuratury podał, że samego Trzaskowskiego znał z pracy w Parlamencie Europejskim w biurze europosła Jacka Saryusza-Wolskiego w latach 2004-07, a o sprawie dowiedział się od Cioka w 2009 r., gdy byli współpracownikami. Zaznaczył, w nim, że Cioka poznał w 2007 r., gdy na prośbę posła PO doszło do spotkania w Ministerstwie Skarbu Państwa w Warszawie na temat lobbingu firmy Aimcomms należącej do Cioka na rzecz ukraińskiej firmy ISD.



Z zawiadomienia wynika, że gdy Rafał Trzaskowski był już europosłem – latem 2010 r., Ciok miał powiedzieć Dziębie, że nie zadał on w europarlamencie pytań poselskich dotyczących jednego z klientów Aimcomms. Michał Dzięba zaznaczył w piśmie do prokuratury, że według niego biuro PE miało w latach 2009-11 zakwestionować zasadność sześciu pytań zadanych przez Trzaskowskiego.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Wniósł też o powołanie wymienionych z nazwiska 13 świadków i innych pracujących w sztabie wyborczym w 2009 r.Pod koniec lutego po wpisach Michała Dzięby w internecie Trzaskowski zapowiedział pozew przeciwko niemu. „Miarka się przebrała. Dosyć oszczerstw kwestionujących moją osobistą uczciwość. Spotkamy się z Panem Dziębą w sądzie. Leczenie choroby psychicznej nie uzasadnia tak uporczywego powielania wierutnych kłamstw” – napisał wówczas kandydat PO na prezydenta Warszawy.W poniedziałek powiedział, że „oskarżenia Dzięby są stekiem kłamstw”. – Pracujemy z prawnikami nad pozwem. Złożymy go w najbliższych dniach – poinformował Trzaskowski.W wyniku porozumienia między Platformą Obywatelską i Nowoczesną Trzaskowski jest kandydatem obu partii na prezydenta Warszawy, a Paweł Rabiej (Nowoczesna) – na wiceprezydenta stolicy.