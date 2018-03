Kotka urodziła u sąsiada. Nie chciał oddać kociąt, utopił je

Trzy nowonarodzone kocięta utopił 71-letni mieszkaniec gminy Zamość (Lubelskie). Mężczyzna będzie za to odpowiadał przed sądem, grozi mu do dwóch lat więzienia - poinformowała w poniedziałek policja.

Policję zawiadomiła kobieta, która powiedziała, że należąca do niej kotka urodziła młode na posesji sąsiada, a ten nie chce jej oddać kociąt. Funkcjonariusze udali się do wskazanego gospodarstwa, a tam okazało się, że sąsiad uśmiercił trzy nowonarodzone kocięta.



Mężczyzna przyznał się do zabicia zwierząt. – Wyjaśnił, że kotka sąsiadki okociła się u niego w domu poprzedniego dnia. On wygonił kotkę, a małe utopił w wiadrze i wyrzucił na śnieg. Nie powiedział, dlaczego to zrobił – powiedziała rzeczniczka policji w Zamościu, asp. Dorota Krukowska-Bubiło.



Policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie. – Mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem, to co zrobił jest przestępstwem. Zostaną mu postawione zarzuty naruszenia przepisów ustawy o ochronie zwierząt – dodała Krukowska-Bubiło.

źródło: pap

Za znęcanie się nad zwierzętami, a także uśmiercanie ich wbrew przepisom ustawy o ochronie zwierząt, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do dwóch lat.