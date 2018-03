Nieoficjalnie: W Poznaniu znaleziono ciało z odciętą głową. Wybuch miał zatuszować morderstwo?

W gruzach zniszczonego przez wybuch budynku w Poznaniu znaleziono ciało kobiety, której wcześniej ktoś odciął głowę. Tę informację portal tvp.info nieoficjalnie potwierdził w Komendzie Głównej Policji. Niewykluczone, że eksplozja miała zniszczyć ślady zbrodni. Prokuratura nie potwierdza jednak tej wersji. Jeszcze w poniedziałek ma odbyć się sekcja zwłok jednej z ofiar.

Poznańska prokuratura ostrożnie podchodzi do jakichkolwiek hipotez na temat wybuchu w kamienicy. – Na tym etapie jest za wcześnie by stawiać jakieś kategoryczne hipotezy – stwierdziła prokurator Magdalena Mazur-Prus, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Wiadomo, że jeszcze na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok jednej z ofiar katastrofy. – Potwierdzam, że prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo dotycząca zagrożenia życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach – powiedziała rzeczniczka prokuratury.



Kolejne sekcje zaplanowano w następne dni. Planowane są także oględziny z miejsca zdarzenia, gdy teren zostanie zabezpieczony. Prokurator Mazur-Prus nie chciała mówić o szczegółach dotyczących postępowania.



W wyniku zawalenia się kamienicy w Poznaniu zmarło 5 osób, 21 osób jest rannych; to nie są jeszcze ostateczne dane - poinformował w poniedziałek wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. W szpitalach pozostaje wciąż czworo poszkodowanych.



Do zawalenia się kamienicy przy ul. 28 Czerwca w Poznaniu, prawdopodobnie wskutek wybuchu gazu, doszło w niedzielę rano. Od tego czasu nieustannie prowadzona jest akcja poszukiwawczo-ratownicza.

#wieszwiecej Polub nas