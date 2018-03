Kraje arabskie już nie chcą tureckich telenoweli. Seriale zostały zdjęte z anteny

Jedna z największych bliskowschodnich sieci satelitarnych MBC Group, mająca siedzibę w Dubaju, z początkiem marca przestała nadawać programy produkcji tureckiej, w tym cieszące się popularnością tureckie telenowele – informuje w poniedziałek Associated Press.

– Zapadła decyzja o zdjęciu wszystkich tureckich telenoweli z kilku stacji telewizyjnych w regionie – powiadomił w poniedziałek agencję Associated Press rzecznik MBC Mazen Hayek. – Nie mogę potwierdzić, kto podjął tę decyzję – dodał.



Hayek oznajmił, że zakaz dotyczy wszystkich rodzajów tureckich programów. – Może to zachęcić arabskich producentów do stworzenia arabskich telenoweli na wysokim poziomie, które mogą stanowić dobrą alternatywę dla programów zdjętych z anteny – dodał.



W arabskich mediach społecznościowych istnieje kilka kampanii przeciwko wpływowi kultury tureckiej, wprowadzanej do arabskich domów poprzez programy telewizyjne z arabskim dubbingiem.

źródło: pap

Szef stacji, Saudyjczyk Waleed al-Ibrahim, kilka dni wcześniej został zwolniony z aresztu. Był zatrzymany w ramach masowej antykorupcyjnej akcji władz saudyjskich wymierzonej w osoby z najwyższych sfer polityki i gospodarki w tym kraju. W ramach kampanii antykorupcyjnej, jaką jesienią ubiegłego roku podjął następca tronu, książę Muhammad ibn Salman, zatrzymano ponad 200 saudyjskich osobistości. Izolowano ich w luksusowym hotelu Ritz Carlton w Rijadzie.Sieć nie poinformowała, kto podjął decyzję o zaprzestaniu nadawania tureckich programów, jednak – jak zaznacza agencja AP – stosunki między Arabią Saudyjską a Turcją nie są najlepsze. W ubiegłym roku Arabia Saudyjska zerwała stosunki dyplomatyczne z Katarem, oskarżając go m.in. o wspieranie terroryzmu oraz nadmierne zbliżenie z Iranem. W ślad za Rijadem poszły Egipt, Bahrajn i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Turcja opowiedziała się po stronie katarskiej. Ankara również utrzymuje związki z Iranem, będącym rywalem Arabii Saudyjskiej.