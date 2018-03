Dziennikarz TVP: Bardzo duże zagrożenie lawinowe, wspinanie się na K2 było praktycznie niemożliwe

– Przez ostatnie dni napadało bardzo, bardzo dużo śniegu. W niektórych miejscach pokrywa śnieżna przekracza 80 cm, tak że praktycznie niemożliwe jest wspinanie się. Jest bardzo duże zagrożenie lawinowe – powiedział Oswald Rodrigo Pereira, dziennikarz TVP przebywający w bazie pod K2. Szef wyprawy Krzysztof Wielicki ogłosił w poniedziałek decyzję o jej zakończeniu.

– Kilka punktów przesądziło o tym, że akcja górska pod K2 została zakończona. Głównym powodem jest tak naprawdę bezpieczeństwo uczestników. Dzisiaj rano z rekonesansem z bazy wyruszył zespół złożony z Adama Bieleckiego i Janusza Gołąba. Ten zespół po dotarciu do baz wysuniętych stwierdził przede wszystkim uszkodzenia namiotu, który miał być dobrze chroniony. Więc jeżeli ten namiot był zniszczony, oznaczało to, że warunki w górze mogły wyrządzić jeszcze więcej szkód, jeśli chodzi o obóz I i obóz II, które udało się postawić – relacjonował dziennikarz TVP.



Polakom nie sprzyjała też pogoda. – Przez ostatnie dni napadało bardzo, bardzo dużo śniegu. W niektórych miejscach pokrywa śnieżna przekracza 80 cm, tak że praktycznie niemożliwe jest wspinanie się. Jest bardzo duże zagrożenie lawinowe. Tak że myślę, że przy decyzji o zakończeniu akcji na K2 zostały wzięte pod uwagę tak naprawdę wszystkie elementy. Każda z tych składowych wskazywała jednoznacznie na to, że przeprowadzenie ataku szczytowego jest niemożliwe albo niosłoby za sobą zagrożenie życia dla uczestników – powiedział Oswald Rodrigo Pereira.

