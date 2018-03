Kobe Bryant z Oscarem. „Czuję się lepiej, niż gdybym odbierał tytuł mistrzowski NBA”

Kobe Bryant, były amerykański koszykarz zawodowej ligi NBA, przeszedł do historii światowej kinematografii. Jego obraz „Dear basketball” otrzymał w Los Angeles Oscara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany.

39-letni Bryant stworzył ten film razem z Glennem Keane‘em. Pomysł wyszedł od byłego koszykarza zespołu Los Angeles Lakers, a za jego wykonanie w głównej mierze odpowiadał właśnie Keane z koncernu Disney. Bryant odebrał statuetkę przyznaną przez członków Amerykańskiej Akademii Filmowej z rąk Marka Hamilla, znanego z roli w „Gwiezdnych wojnach”.



– Uroczystość dostarczyła mi niesamowitych wrażeń. Czuję się lepiej, niż gdybym odbierał mistrzowski tytuł, wygrywając rozgrywki NBA – powiedział rozpromieniony Bryant, trzymając w ręku Oscara.



Bryant po dwudziestu latach gry na parkietach NBA zakończył karierę po sezonie 2015-2016. W kolekcji ma także dwa złote medale igrzysk olimpijskich zdobyte w Pekinie w 2008 oraz w Londynie w 2012 roku.



Z gratulacjami pospieszyli w mediach społecznościowych legendy koszykówki: Magic Johnson, Bill Russell, Shaquille O'Neal i lider Cleveland Cavaliers LeBron James.

Congratulations to my good friend @kobebryant for winning the Oscar for best animated short film. Well deserved!