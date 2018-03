Zaginęła 16-letnia Weronika z Myślenic. Policja nie wyklucza, że może być poza granicami kraju

1 marca zaginęła 16-letnia mieszkanka Myślenic (woj. małopolskie) Weronika Muniak. Dziewczyna wyszła z domu rano i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną. – Wszystko wskazuje na to, że nieletnia uciekła z domu. Być może udała się promem do Szwecji – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach Dawid Wietrzyk.

Informację o zaginięciu zamieściła w piątek w nocy na portalu społecznościowym matka dziewczyny – Ilona Muniak. Nastolatka wyszła z domu w czwartek rano i do tej pory nie dała znaku życia. Zabrała ubrania, koc oraz swoje oszczędności w kwocie ok. 1000 zł. Matka przypuszcza, że jej córka mogła pojechać do Krakowa, ponieważ mieszka tam wielu jej znajomych. Telefon dziewczyny jest wyłączony.



– Jest to zaginięcie kategorii trzeciej, wszystko wskazuje na to, że nieletnia uciekła z domu. Według uzyskanych przez nas informacji poszukiwana była w Gdańsku, skąd być może udała się promem do Szwecji – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach Dawid Wietrzyk.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: gazetakrakowska.pl, portal tvp.info

Weronika ma 160 cm wzrostu, niebieskie oczy i charakterystyczne dwukolorowe włosy. Wychodząc z domu, była ubrana cała na czarno: miała czarny płaszcz, buty i plecak w tym kolorze.Wszelkie informacje policja prosi przekazywać na ogólnopolski numer 112 lub numer Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach: (12) 372-92-00.