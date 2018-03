„Z Banderą i tego rodzaju demonstracjami Ukraina do Europy nigdy nie wejdzie”

– Staramy się wspierać Ukrainę, wspieramy ją rzeczywiście gospodarczo, myślę, że najsilniejsze to wsparcie jest poprzez pracowników ukraińskich. Jednak rząd PiS rzeczywiście bardzo stanowczo tłumaczy przywódcom ukraińskim, że z Banderą i tego rodzaju demonstracjami Ukraina do Europy nigdy nie wejdzie – tak marsz ukraińskich nacjonalistów we Lwowie i relacje polsko-ukraińskie skomentował w programie „Minęła 8” europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.