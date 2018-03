„Dzień kobiet z cytologią”. Zobacz, gdzie zrobisz bezpłatne badanie

Ministerstwo Zdrowia zachęca do badań cytologicznych, które pozwalają wcześnie wykryć raka szyjki macicy. Od 5 do 9 marca w ramach „Dnia kobiet z cytologią” w Warszawie panie bez względu na wiek będą mogły bezpłatnie wykonać takie badania w ośmiu szpitalach.

W ramach „Dnia kobiet z cytologią” w Warszawie, między 5 a 9 marca, można będzie bezpłatnie wykonać badania w ośmiu szpitalach: Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, Szpitalu Klinicznym im. Anny Mazowieckiej, Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie Centrum Medycznym „Żelazna”, Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny SPZOZ, Szpitalu Specjalistycznym „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”, Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim i Szpitalu Praskim pw. Przemienienia Pańskiego.



Wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala powiedziała, że tak jak kobiety dbają o wygląd, powinny zadbać o zdrowie i zgłosić się na cytologię: „Problemem jest to, że kobiety za późno się zgłaszają, nie robią tego regularnie, tylko zgłaszają się wtedy, kiedy już nowotwór się rozwija. I to przyczynia się do tego, że ta śmiertelność na te nowotwory jest u nas wyższa niż w innych krajach europejskich”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Krajowy konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii, profesor Krzysztof Czajkowski, podkreśla, że dzięki regularnym badaniom cytologicznym można wykryć chorobę nowotworową we wczesnym stadium i ją wyleczyć.– Nie jest tak, jak część pacjentek myśli, że jeżeli chodzi często do lekarza, to nie zachoruje. Ale jeżeli zachoruje, to wtedy ma szanse być w pełni wyleczona. To dotyczy oczywiście nowotworów piersi, nowotworów szyjki macicy i innych - no nie każdego, niestety, ale jest powiedziane: „pomóż sam sobie, a Pan Bóg Ci pomoże”.Raz na 3 lata kobiety w wieku 25-59 lat mogą bezpłatnie wykonać cytologię w ramach badań przesiewowych finansowanych z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, a w wieku 50-69 lat – raz na 2 lata mammografię.Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów co roku w Polsce 3 tysiące kobiet dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy, a 1600 umiera z tego powodu. Tylko co druga kobieta, u której wykryto raka szyjki macicy, ma szanse przeżyć 5 lat. W większości krajów europejskich pięcioletnie przeżycia wynoszą od 60 do 80 procent.