Poprawiła się pogoda pod K2, himalaiści ruszają w górę

Poprawiła się pogoda pod K2 i w związku z tym uczestnicy Narodowej Wyprawy dziś rano - wykorzystując tzw. okno pogodowe - wznawiają akcję w ścianie ośmiotysięcznika. Jak poinformował na Twitterze dziennikarz TVP Oswald Rodrigo Pereira, w górę wyruszyli już Adam Bielecki i Janusz Gołąb.

W ostatnich dniach ze względu na złą pogodę uczestnicy Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 zmuszeni byli pozostać w bazie. Spadło dużo śniegu, namioty zostały przysypane, w wielu miejscach utworzyły się zaspy. Do obozu dochodziły odgłosy lawin schodzących z okolicznych szczytów.



Adam Bielecki, jeden z najlepszych polskich himalaistów, członek wyprawy, napisał na Twitterze: „Po kilku dniach załamania pogody w końcu ruszamy w górę. Razem z Januszem Gołąbem idziemy w stronę C1. Bardzo jestem ciekawy, jak nasza droga (i liny) wygląda po takim opadzie. Jedno jest pewne - czeka nas trochę torowania”.

Wcześniej pisał m.in: „Potrzebujemy dwóch okien pogodowych. Pierwszego, aby zdobyć aklimatyzację szczytową, i drugiego, aby ten szczyt zdobyć. Ciekawe, czy zdążymy...”. Narodowa Zimowa Wyprawa na K2 ma czas na zdobycie góry do 21 marca, gdy zaczyna się kalendarzowa wiosna.O tym, że himalaiści rozpoczęli już wspinaczkę, poinformował dziennikarz TVP Oswald Rodrigo Pereira.K2 mierzący 8611 metrów jest drugim co do wysokości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Polacy wejściem na jego wierzchołek chcą zakończyć historię zimowej eksploracji Himalajów i Karakorum. Zbocza góry pokonują od początku stycznia.W ostatni weekend do uczestników Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 dołączył ratownik TOPR, lekarz Przemysław Guła. Jego zadaniem jest zabezpieczenie medyczne wyprawy w jej finałowej fazie. Zastąpił Jarosława Botora.